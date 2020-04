Gravitationswellen: Groß frisst klein

Die Messung von Gravitationswellen ist seit ihrem Nachweis im Jahr 2016 mittlerweile fast zur Routine geworden. Nichtsdestoweniger gibt es weiterhin Überraschungen: Erstmalig konnten Forscher mit den LIGO- und Virgo-Detektoren ein Signal auffangen, dass von zwei verschmelzenden Schwarzen Löchern mit sehr unterschiedlichen Massen stammt. Das kleine Exemplar hatte etwa die achtfache Masse unserer Sonne und wurde von einem großen Schwarzen Loch mit etwa der 30-fachen Sonnenmasse verschlungen. In den Daten können die Astrophysiker nun zum ersten Mal sehen, dass sich mindestens ein Schwarzes Loch vor dem Verschmelzen gedreht hat, was ihnen wertvolle Informationen über die Eigenschaften dieser immer noch mysteriösen Objekte liefert. Zudem lässt sich damit eine bisher ungetestete Vorhersage von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie nachprüfen.

Das Ereignis mit dem Kürzel GW190412 wurde am 11. April 2019 mit den Laser-Interferometer-Gravitationswellen-Observatorium (LIGO) in den USA und einen Tag später am Virgo-Observatorium in Italien verifiziert. Am 18. April 2020 enthüllten die Forscher dann ihre Entdeckung auf einem Treffen der American Physical Society (APS), das wegen der Coronavirus-Pandemie vollständig online abgehalten wurde. Der große Massenunterschied führte laut den Forschern dazu, dass das größere Schwarze Loch den Raum um sich herum verzerrte, wodurch die Flugbahn des kleineren Schwarzen Lochs von einer perfekten Spirale abwich, während die Objekte ineinanderstürzten.