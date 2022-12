Exklusive Übersetzung aus

Ein viel versprechender Hinweis auf eine mögliche »neue Physik«, der sich in Experimenten am Large Hadron Collider (LHC) zeigte, dem größten Teilchenbeschleuniger der Welt, hat sich in Luft aufgelöst und Hoffnungen auf eine bedeutende Entdeckung zunichtegemacht. Vor einigen Jahren waren die Physikerinnen und Physiker am CERN in Genf auf einen unerwarteten Unterschied im Verhalten von Elektronen und ihren massereicheren Vettern, den Myonen, gestoßen, wenn sie aus dem Zerfall bestimmter Teilchen hervorgehen: Myonen waren dabei augenscheinlich etwas seltener entstanden als Elektronen – ein Widerspruch zum Standardmodell der Teilchenphysik, da solch eine Diskrepanz gegen die so genannte Leptonen-Universalität verstoßen würde. Die jüngsten Ergebnisse des LHCb-Experiments deuten nun allerdings darauf hin, dass Elektronen und Myonen doch im gleichen Verhältnis erzeugt werden.

»Meinem ersten Eindruck nach ist die Analyse viel robuster als zuvor«, sagt die experimentelle Teilchenphysikerin Florencia Canelli von der Universität Zürich in der Schweiz, die an einem anderen LHC-Experiment beteiligt ist. Es habe sich nun gezeigt, dass eine Reihe überraschender Feinheiten zu der scheinbaren Anomalie führte, erklärt sie. Renato Quagliani, LHCb-Physiker an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL) in Lausanne, stellte die Ergebnisse am 20. Dezember am CERN in einem Seminar vor, das auch online von mehr als 700 Zuschauern besucht wurde. Zudem veröffentlichte die LHCb-Kollaboration zwei Vorabdrucke auf dem arXiv-Server.

Das LHCb-Team berichtete erstmals 2014 über eine geringfügige Abweichung bei der Produktion von Myonen und Elektronen. Wenn Protonen miteinander kollidieren, erzeugen sie massereiche Teilchen namens B-Mesonen, die üblicherweise schnell zerfallen. Das häufigste Zerfallsmuster erzeugt eine andere Art von Meson, ein so genanntes Kaon, sowie Paare von Teilchen und Antiteilchen – entweder ein Elektron und ein Positron oder ein Myon und ein Antimyon. Das Standardmodell sagt voraus, dass beide Arten von Paaren gleich häufig auftreten sollten, aber die LHCb-Daten deuteten darauf hin, dass die Elektron-Positron-Paare etwas häufiger vorkommen.