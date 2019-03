Sonnensystem: Neues vom interstellaren Besucher 'Oumuamua

Aber richtig klar war die Sachlage nicht. Und so hat 'Oumuamua seither hohe Wellen in der astronomischen Community geschlagen. Bündelweise erschienen in den letzten Monaten neue Veröffentlichungen, in denen den unterschiedlichsten Hypothesen nachgegangen wurde. Nun wurde eine Untersuchung von T. M. Eubanks in den »Astrophysical Journal Letters« publiziert, in der die Sonnensegel-Hypothese weiteren Aufwind erfährt.

Laden... © NASA, ESA and AURA/Caltech (Ausschnitt) Plejaden | Die Plejaden sind der bekannteste Sternhaufen an unserem Himmel. Er hat rund 1200 Mitglieder und ist zwischen 120 und 140 Parsec (390 und 460 Lichtjahre) von uns entfernt. Das Bild ist ein Farbkomposit von Aufnahmen mit dem 48-Zoll-Schmidt-Spiegel auf dem Mount Palomar.

Woher kam der Eindringling?

Im Bericht auf spektrum.de wurden mögliche Sterne vorgestellt, die Astronomen der ESA-Mission Gaia als Heimatstätten des Erdkreuzers identifiziert hatten. In der neuen Hypothese wird der Vermutung nachgegangen, dass der Ursprungsort von 'Oumuamua der Strom der Plejaden gewesen sein könnte. Die Plejaden sind als Siebengestirn im Sternbild Stier bekannt und rund 440 Lichtjahre von uns entfernt. Einige Sterne bilden hierbei einen lockeren, offenen Sternhaufen. Sie stehen nicht zufällig beieinander, sondern bewegen sich gemeinsam als lockerer Verbund im interstellaren Raum. Die Idee ist nun, dass 'Oumuamua diesem Gewimmel der Plejadensterne entsprungen sein könnte und sich auf eine Millionen Jahre dauernde Reise in unser Sonnensystem gemacht hatte. Dafür spricht die Ähnlichkeit der Geschwindigkeit in Betrag und Richtung, die 'Oumuamua vor Eintritt ins Sonnensystem hatte und derjenigen, welche die Plejadensterne aufweisen.

Eubanks untersuchte nun, wie sich ein Sonnensegel von den Plejaden ins Sonnensystem bewegen würde. Der interstellare Raum ist nicht leer, sondern angefüllt mit interstellarem Staub und Gas. Dieses Material setzt dem möglicherweise großflächigen Segel 'Oumuamuas einen Widerstand entgegen. Ein Objekt mit einem sehr kleinen Verhältnis seiner Masse zu seiner Oberfläche würde sehr stark vom Zug der interstellaren Wolken beeinflusst werden. Möglicherweise gibt es eine weitere Population interstellarer Körper mit einem größeren Masse-zu-Oberfläche-Verhältnis. Das sollen weitere Beobachtungen zeigen.

Jagd auf 'Oumuamuas Geschwister

Werden wir je erfahren, was genau 'Oumuamua war? Er bleibt mysteriös. Aktuell bewegt er sich von der Sonne weg und befindet sich bereits jenseits der Neptunbahn. Auf Grund der hohen Geschwindigkeit wird er dem Sonnensystem entkommen, und es scheint aussichtslos, ihm eine Sonde hinterherzuschicken, um seine Gestalt und Größe aufzuklären.

Eubanks schlägt vor, gezielt nach ähnlichen interstellaren Objekten in den galaktischen Strömen zu suchen, zum Beispiel in den nah beieinanderliegenden Strömen der Plejaden und aus dem Sternbild Herkules. Falls sie rechtzeitig während des Anflugs entdeckt werden, könnten die Astronomen viele der hier dargestellten Hypothesen überprüfen. Vielleicht finden sie dabei heraus, wie sich andere neue 'Oumuamuas beim Flug durch unser Sonnensystem verhalten.