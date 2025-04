Astronomie: Szenenews im April 2025

© Noah / stock.adobe.com (Ausschnitt) Angeschlagener Riese | Noch stützen Gerüste den gerissenen Äquatorbogen des Horizontobservatoriums. Bis zum Sommer 2025 möchte der Regionalverband Ruhr einen Beschlussvorschlag zur Sanierung vorlegen.

40. Astronomie und Techniktreff (ATT)

Am 10. Mai 2025 öffnet der ATT von 10:00 bis 18:00 Uhr wieder seine Pforten, wie gewohnt in den Räumen des Gymnasiums Am Stoppenberg in Essen (Im Mühlenbruch 51, 45141 Essen). Zum diesjährigen Jubiläum der größten Astronomiebörse Europas ist eine Festschrift geplant. Die Veranstaltung bietet Besucherinnen und Besuchern eine hervorragende Gelegenheit, sich über Trends in der Amateurastronomie zu informieren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Teleskope samt Zubehör, Fachliteratur und vieles mehr können angesehen oder gleich vor Ort erstanden werden. Auch Gebraucht- und Selbstbaugeräte werden angeboten. Zudem präsentieren sich Volkssternwarten und astronomische Vereine, und ein umfangreiches Angebot aus Vorträgen und Workshops – auch für Kinder – rundet den ATT ab. Alle Hintergründe finden Sie unter www.att-essen.de.

32. Internationales Teleskoptreffen Vogelsberg (ITV)

Vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2025 findet das ITV 2025 auf dem Campingpark Am Gederner See im Naturpark Hoher Vogelsberg statt (Am Gederner See 19, 63688 Gedern). Das etwa 3,5 Hektar große Areal bietet ausreichend Platz und zeichnet sich durch gute Beobachtungsbedingungen aus: Visuell sind bis zu 6,8 mag möglich. Alle interessierten Sternfreunde, auch solche ohne eigenes Teleskop, sind eingeladen. Wer ohne Zelt oder Wohnwagen anreist, kann sich in einem der anliegenden Ferienhäuser einmieten. Eine Anmeldung zum Treffen ist nicht erforderlich. Unter suw.link/2505-SN2 erhalten Sie alle Informationen, unter anderem zu Preisen und dem Rahmenprogramm.