Astronomie: Szenenews im Februar 2025

Tag der Astronomie

Am 29. März 2025 findet der von der Vereinigung der Sternfreunde e. V. (VdS) zentral koordinierte Astronomietag 2025 statt. Zahlreiche Akteure wie Sternwarten, Vereine, Planetarien, Forschungsinstitute, Museen, Schulen und Einzelpersonen laden Interessierte zu Veranstaltungen in ganz Deutschland und der Schweiz ein, um sich über Astronomie zu informieren. Anlass für den vergleichsweise frühen Termin – der Astronomietag 2024 liegt nur ein knappes halbes Jahr zurück – ist die partielle Sonnenfinsternis, bei der im deutschsprachigen Raum je nach Standort ungefähr 20 bis 40 Prozent der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt werden. Das Ereignis findet zur Mittagszeit statt und bietet beste Voraussetzungen zum gemeinsamen Beobachten, weil nur einfache Hilfsmittel erforderlich sind. Auch abseits unseres Zentralgestirns hat der Himmel einiges zu bieten: Mars und Jupiter stehen hell und hoch am Himmel, und Letzterer wird in den Abendstunden einige seiner Monde bedecken. Auf der Webseite astronomietag.de können Sie sich über Angebote in Ihrer Nähe informieren oder eigene Veranstaltungen eintragen.

Neues »Sternendorf« ausgezeichnet

Eiweiler in der Gemeinde Nohfelden im nördlichen Saarland ist seit Juli 2024 einer der wenigen Orte Deutschlands, die von der internationalen Organisation DarkSky International für ihren ausgesprochen dunklen Nachthimmel und ihr Engagement gegen Lichtverschmutzung ausgezeichnet wurden. Das große Waldgebiet des Nationalparks Hunsrück-Hochwald und die dünne Besiedlung sorgen bereits für einen recht dunklen Nachthimmel, aber der aktuellen Auszeichnung gingen zusätzlich bewusste Änderungen am Beleuchtungskonzept voraus. So rüstete man alle eingesetzten Straßenlampen auf bedarfsgesteuerte LED-Leuchten um, die Informationen aus verschiedenen Sensoren sowie Verkehrsleitsystemen erhalten. Die Beleuchtung wird dadurch nur bei Anwesenheit von Personen auf das notwendige Maß erhöht und verbleibt ansonsten in einem gedimmten Zustand. Auch die Lichtfarbe entspricht den vorgegebenen Kriterien, und das Abstrahlen von Streulicht in den Nachthimmel wird erheblich reduziert. Das neue Konzept hat noch weitere Vorteile: Die digitale Steuerung der Beleuchtung spart Energie, reduziert den Ausstoß von Kohlendioxid und senkt die Betriebs- und Wartungskosten.

Eiweiler liegt im Landkreis Sankt Wendel, der das Projekt »Sankt Wendeler Sternenland« vorantreibt. Die aktuelle Auszeichnung zum Sternendorf ist Teil eines langfristigen Konzepts. Hintergründe und erklärendes Material, zum Beispiel Vorher-nachher-Bilder der Beleuchtung sowie Videos, finden Sie unter suw.link/2503-SN1. DarkSky International wird in Deutschland durch die Fachgruppe Dark Sky der Vereinigung der Sternfreunde e. V. unter der Leitung von Andreas Hänel vertreten. Die dazugehörige Webseite lichtverschmutzung.de ist die zentrale Anlaufstelle.