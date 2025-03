Astronomie: Szenenews im März 2025

Die Veranstaltungen reichen von wissenschaftlichen Planetariumsprogrammen über Live-Konzerte, Lesungen, Hörspiele, Vorträge und Musikdarbietungen bis zu Filmvorführungen im hauseigenen Kinosaal. Mit seiner 23-Meter-Kuppel und seinen 307 Sitzplätzen ist das Zeiss-Großplanetarium bis heute das größte Planetarium Deutschlands; es gilt als Europas modernstes Wissenschaftstheater und verzeichnete seit der Eröffnung mehr als fünf Millionen Gäste. Weitere Informationen finde Sie unter www.planetarium.berlin.

© Stiftung Planetarium Berlin / Natalie Toczek (Ausschnitt)

Zwei Workshops des Arbeitskreises Salzkammergut

Gleich zwei Möglichkeiten zum gemeinsamen Austausch bietet der Astronomische Arbeitskreis Salzkammergut in diesem Monat. Am 12. April 2025 findet der jährliche Astronomieworkshop statt, dessen ganztägiges Tagungsprogramm Vorträge aus allen Bereichen der Amateurastronomie bereithält. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Veranstaltung 110 Teilnehmer. Am Folgetag, dem 13. April 2025, wird der PixInsight-Workshop zur gleichnamigen Software abgehalten, bei dem maximal 30 Personen dabei sein können. Veranstaltungsort ist in beiden Fällen das Pfarr- und Gemeindezentrum Weyregg am Attersee (Wachtbergstraße 4, 4852 Weyregg am Attersee, Österreich). Anmeldungen zu beiden Workshops sind seit Februar 2025 möglich. Unter www.astronomie.at können Sie mehr erfahren.

10. Bergedorfer Teleskoptreffen (BTT)

Vom 25. bis zum 27. April 2025 laden der Förderverein Hamburger Sternwarte, das Institut Hamburger Sternwarte und die Gesellschaft für volkstümliche Astronomie e. V. Hamburg zum 10. Bergedorfer Teleskoptreffen auf dem Gelände der Hamburger Sternwarte ein. Die Veranstaltung ist Bestandteil der »Langen Nacht der Museen«, die am 26. April stattfindet und zu der mit vermehrtem Besucheraufkommen zu rechnen ist. Dadurch bietet sich neben dem gemeinsamen Austausch auch eine gute Gelegenheit zur astronomischen Öffentlichkeitsarbeit. Die Sternwarte liegt rund 20 Kilometer vom Hamburger Stadtzentrum entfernt an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, so dass die Beobachtungbedingungen für Stadtverhältnisse vergleichsweise gut sind. Teilnehmende können auf dem Sternwartengelände ihre Teleskope aufbauen und auch in Zelten oder Wohnmobilen übernachten. Die Stellplätze sind allerdings begrenzt, weshalb eine Anmeldung erforderlich ist. Details zum BTT gibt es unter suw.link/2504-SN.