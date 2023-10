Neuroplastizität: Die Reparaturzentrale

Ist ein Hirnschaden relativ klein, kann das Gehirn ihn durch die neue Verkabelung meist recht gut aus eigener Kraft beheben. Bei größeren Läsionen, die weite Teile einer Hirnhälfte betreffen, ist das allerdings nicht mehr möglich, da es keine direkt benachbarten oder funktionell verwandten Schaltkreise mehr gibt. In dem Fall kann das Gehirn aber womöglich auf die andere, noch gesunde Hirnhälfte zurückgreifen. Dorit Klieman vom California Institute of Technology (Caltech) konnte mit anderen Forschenden zeigen, dass in jungen Jahren sogar der Verlust einer kompletten Hirnhälfte kompensiert werden kann. Sie untersuchten mit MRTs das Gehirn von Erwachsenen, denen in der Kindheit im Alter von drei Monaten bis elf Jahren auf Grund einer schweren Epilepsie eine Hemisphäre entfernt worden war. Die Aufnahmen zeigten, dass die Nervenverbindungen in bestimmten Arealen, die nun Funktionen wie Sehen, Sprechen und Bewegung kontrollierten, den Mustern von Personen mit zwei Hirnhälften ähnelten. Die Neurowissenschaftler sahen zudem, dass die Verbindungen zwischen verschiedenen Netzwerken außergewöhnlich stark waren. Womöglich gleicht das Gehirn so den Ausfall der einen Hirnhälfte aus.

»Der Verfall verläuft so langsam, dass andere Hirnregionen die Verluste immer wieder ausgleichen und die Erkrankung lange nicht auffällt« Christian Grefkes-Hermann, Neurologe

Diese Art der Kompensation ist erstaunlich – wieso aber gibt es Patientinnen und Patienten, die nach einer Hirnschädigung bestimmte Fähigkeiten nicht mehr wieder erlernen, weil das Gehirn den Verlust dieser Nervenzellen nicht ausgleichen kann? Wie gut eine Funktion von anderen Regionen übernommen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab: dem Ausmaß der Verletzung, dem Ort des Geschehens und dem zeitlichen Verlauf von Schädigung und Reha. Kleine Schäden könne das Gehirn vor allem dann kompensieren, wenn sie langsam auftreten, berichtet Christian Grefkes-Hermann. Das zeige sich an neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson, bei denen Nervenzellen schleichend absterben. »Der Verfall verläuft so langsam, dass andere Hirnregionen die Verluste immer wieder ausgleichen und die Erkrankung lange nicht auffällt«, so der Neurologe. »Erst wenn die Anpassungsfähigkeit des Nervensystems nach Jahren oder Jahrzehnten ausgeschöpft ist, bemerken Patienten Symptome.«

Christian Grefkes-Hermann erforscht am Schlaganfall, wie das Gehirn sich anpasst. Der 46-Jährige, der auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN) ist, hält die Neuorganisation von Nervenzellen für die wichtigste Reparaturstrategie des Gehirns. Zwar sei seit einigen Jahren klar, dass sich auch bei Erwachsenen neue Nervenzellen bilden können. »Die adulte Neurogenese ist aber viel zu gering, um den Verlust von Millionen Nervenzellen nach einem Schlaganfall ausgleichen zu können.«

Die Nervenzellen müssen gut vernetzt sein, damit ein Gehirn funktionieren kann. »Jedes Neuron hat etliche, teils tausende Verknüpfungen zu anderen Neuronen«, erklärt Christian Grefkes-Hermann. So müsse sich etwa eine Nervenzelle in der motorischen Hirnrinde mit einer anderen im Rückenmark vernetzen, damit koordinierte Bewegungen möglich sind. Aus Neurologensicht »eine irre weite Strecke«. Daher hält der Frankfurter Arzt auch »aktuell eher wenig« von der Idee, zerstörtes Hirngewebe durch Stammzellen zu ersetzen.