Niederwälder: Die Wiederkehr der alten Wälder

Das Holz vieler dieser Laubbaumarten hat einen guten Brennwert, eignet sich also zum Beispiel bestens für die Produktion von Hackschnitzeln. So könnten nachhaltig bewirtschaftete Niederwälder wie schon vor 200 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Brennholzversorgung leisten. »Auf den meisten Standorten kann die Niederwaldwirtschaft bei der Produktion von Biomasse aber nicht mit einem Hochwald mithalten«, sagt Roland Irslinger, Professor a. D. für Waldökologie an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar. »Aus Sicht des Klimaschutzes wäre es deswegen auch kontraproduktiv, Hochwälder in Niederwälder umzuwandeln.« Besser sei es, ungenutzte Niederwälder wieder zu bewirtschaften oder in Südeuropa etwa auf entwaldeten Flächen neue Wälder anzulegen.

Dynamik sorgt für Vielfalt

Ihren größten Wert allerdings haben die traditionellen Waldbewirtschaftungsformen wohl für die biologische Vielfalt in unseren Wäldern. Die Liste bedrohter Tiere und Pflanzen, die auf lichte, strukturreiche Wälder angewiesen sind, ist lang. Dazu zählen Orchideen, bedrohte Baumarten wie der Speierling und zahlreiche selten gewordene Tierarten wie Haselhuhn, Pirol, Grauspecht und viele Insekten. Allein aus den Eichen-Hainbuchen-Mittelwäldern der Windsheimer Bucht in Franken sind rund 800 Großschmetterlinge bekannt, darunter viele vom Aussterben bedrohte Arten wie Maivogel, Gelbringfalter und Spanische Flagge. Außerdem kommen dort an die 500 holzbewohnende Käferarten wie der Hirschkäfer oder der Gefleckte Pappelbock (Saperda perforata) vor.

Viele dieser Arten sind an Wälder mit einer starken natürlichen Dynamik angepasst, wie man sie von Natur aus in Auwäldern entlang von Flüssen findet. Durch die regelmäßigen Überschwemmungen verändern sich diese Wälder ständig, und es gibt viele offene Bereiche, in die Licht eindringen kann. Genau solche Bedingungen werden durch die periodisch wechselnde, intensive Nutzung der einzelnen Niederwaldparzellen erzeugt – und das macht sie zu wertvollen Ersatzlebensräumen für die bei uns weitgehend zerstörten Überschwemmungswälder.