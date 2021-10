Norwegen: 1300 Jahre alte Skier, fast wie neu

In der norwegischen Gebirgsregion Reinheimen haben Gletscherarchäologen einen 1300 Jahre alten Ski samt Bindung aus Leder- und Birkenrindenriemen gefunden. Die Forschergruppe um Espen Finstad von der Bezirksbehörde Innlandet hat das Stück im September 2021 aus einem schmelzenden Eisfeld namens Digervarden geborgen. Der Fund ist nicht nur ausgezeichnet erhalten, sondern bildet mit einem weiteren, ähnlichen Ski ein vollständiges Paar. Jener war bereits im Jahr 2014 an derselben Fundstelle entdeckt worden. Eine Radiokarbondatierung ergab damals ein Alter von ungefähr 1300 Jahren. Fundort und ähnliches Aussehen lassen die Archäologen annehmen, dass beide Stücke gleich alt sind.

Nach der Entdeckung des ersten Skis hofften die Archäologen, auch sein Pendant zu finden. Allerdings war der Eisfleck seither nicht weiter abgeschmolzen. Als Satellitenbilder aus dem Jahr 2021 nahelegten, dass sich das Eisfeld zurückgezogen hat, prüften die Forscherinnen und Forscher die einstige Fundstelle – und entdeckten das Gegenstück.

Eine Skibindung aus dem 8. Jahrhundert

Beide Skier sind ähnlich aufgebaut: Sie sind vergleichsweise breit, und in die Spitze wurde ein Loch geschnitzt. Der Neufund misst 187 Zentimeter in der Länge und 17 Zentimeter in der Breite, der andere Ski ist etwas kürzer und schmaler. Wie die Forscher vermuten, ragte jener Ski schon früher aus dem Eis und war damit der Witterung länger ausgesetzt als der Fund von 2021.

Weil die beiden Stücke exzellent erhalten sind, können die Archäologen gut rekonstruieren, wie die Skier einst an die Füße geschnallt wurden: An der Skibindung wurde das Holz höher belassen und durchbohrt. Durch die Öffnung wurde ein längerer Riemen aus Birkenrinde und einer aus Leder geführt. »Erhalten sind drei Birkenbindungen, die vermutlich ein und dasselbe in sich verdrehte Birkenrindenseil bildeten. Sie dienten als Bindung für die Zehen«, erklärt Archäologe Lars Holger Pilø, der zusammen mit Finstad das Forschungsprojekt »Secrets of the Ice« in Norwegen leitet. »Der Lederriemen war für die Ferse. Und mit einem Holzstöpsel wurden die Riemen in der Öffnung fixiert.«