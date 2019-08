Nostalgie: Sehnsucht nach gestern

Annäherung und Motivationsschub

Obwohl Nostalgie also für wirtschaftliche, politische und ideologische Zwecke benutzt werden kann, sollten wir nicht vergessen, wie wohltuend sie bisweilen wirkt – und welche Chancen das ermöglicht. Ein interdisziplinäres Team um die Sozialwissenschaftlerin Borja Martinovic befragte in Australien lebende Kroaten, Serben und Bosniaken, die während der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren geflohen waren. Wer nostalgisch auf eine gemeinsame jugoslawische Identität zurückblickte, hatte mehr Kontakt zu Menschen der jeweils anderen Ethnien und gab diesen weniger die Schuld am Konflikt. Kollektive Nostalgie kann also möglicherweise dazu führen, dass sich unterschiedliche Gruppen mit einer gemeinsamen Vergangenheit einander wieder annähern.

Auch im Arbeitsalltag können uns solche Gefühle helfen. So entdeckte ein Team um den Verhaltensethiker Marius van Dijke von der Rotterdam School of Business in einer Reihe von Studien: Nostalgie ermöglicht es, besser mit im Beruf erlebten Ungerechtigkeiten umzugehen, etwa wenn man das Gefühl hat, vom Vorgesetzten mit weniger Feingefühl und Respekt behandelt zu werden als andere Kolleginnen und Kollegen. Indem Nostalgie die soziale Verbundenheit stärkt, steigert sie auch die Motivation und Leistung. Wie zwei von uns (Wildschut und Sedikides) 2018 mit einem Team von der University of Southampton in Experimenten zeigen konnten, erleben Angestellte ihre eigene Tätigkeit dadurch wieder als sinnvoll und Gewinn bringend – und denken seltener über eine Kündigung nach. Der Effekt trat vor allem bei Mitarbeitern mit hohen Werten auf einer Burnout-Skala auf.

In der Gerontologie könnte die nostalgische Rückschau ebenfalls Positives bewirken. Erste Hinweise, dass Menschen mit Demenz davon profitieren, lieferten im Jahr 2018 Gesundheitswissenschaftler um Sanda Umar Ismail von der University of the West of England in Bristol. Betroffene, die sich an ein sentimentales Erlebnis erinnern oder sich Nostalgie auslösende Lieder anhören sollten, fühlten sich anschließend weniger einsam, waren optimistischer, empfanden ihr Leben als sinnvoller und sahen darin eher einen roten Faden als jene in einer Kontrollgruppe.

Was können wir nun selbst tun, um im Alltag von nostalgischen Gefühlen zu profitieren? Wir können sie bewusst erzeugen, indem wir hin und wieder die Musik früherer Lieblingsbands auf uns wirken lassen oder alte Fotoalben durchforsten. Gerade in Momenten, in denen wir traurig, überfordert oder einsam sind, kann uns das stärken. Dennoch dürfen wir bei allem Charme der vergangenen Zeiten nicht vergessen, dass früher eben nicht alles besser war – und sollten würdigen, was sich in unserem Leben zum Positiven verändert hat. Auf diese Weise hilft uns der Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft optimistisch entgegenzublicken.