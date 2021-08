Notfallmedizin: Seepocken-Kleber stillt Blutung in Sekunden

Normalerweise hört eine Blutung von selbst auf, wenn das Blut gerinnt und dadurch die Wunde verschließt. In Fällen, in denen dafür die Zeit nicht reicht oder wo sich wegen Blutgerinnungsstörungen kein Gerinnsel bildet, könnte ein spezieller Kleber Abhilfe schaffen. Er funktioniert nach demselben Prinzip, das es Seepocken erlaubt, sich in der Meeresbrandung an Felsen zu heften.

Wenn sich eine Seepocke unter Wasser an den Stein klebt, produziert sie zunächst eine ölige, Wasser abweisende Substanz, um die Oberfläche wasserfrei zu bekommen. Dann setzt sie ein Protein frei, das Stein und Körperunterseite verbindet. Diesen zweistufigen Vorgang haben Hyunwoo Yuk und Jingjing Wu vom Massachusetts Institute of Technology und ihr Team nun imitiert. Wie, erläutern sie in einem Artikel im Fachmagazin »Nature Biomedical Engineering«.

Demnach nutzen sie für den eigentlichen Kleber Mikropartikel, die sich untereinander und mit dem Körpergewebe vernetzen. Diese betteten sie in eine ebenfalls stark wasserabweisende Matrix aus Fettsäuren ein. Sie vertreibt alles Blut vom Gewebe und macht die Unterlage damit sauber. Erst dadurch können die Mikropartikel ihre Haftkraft entfalten.

In Tests hätten sie mit dem Kleber, der als Paste aufgetragen wird, auch starke Blutungen in weniger als 15 Sekunden gestillt, schreiben die Fachleute. Der Wundverschluss habe dabei sogar dem hohen Blutdruck in der Hauptschlagader von Schweinen standgehalten.

Wo es schnell gehen müsse, würden Blutungen derzeit durch Gabe von gerinnungsfördernden Wirkstoffen gestoppt, doch selbst dann würden oft noch Minuten vergehen, bis kein Blut mehr austritt. Zudem funktioniert das Verfahren nicht richtig bei Personen, die unter einer Blutgerinnungsstörung leiden oder deren Blutgerinnung durch Medikamente herabgesetzt ist. Gerade in solchen Fällen könne sich ihr Kleber anbieten, schreiben sie. Auch bei schweren inneren Blutungen, wie sie in der Notfallmedizin beispielsweise nach einem Unfall auftreten, könnte die Paste zum Einsatz kommen. Im Lauf von Wochen werden die klebenden Mikropartikel vom Körper abgebaut. Bislang befindet sich der Kleber aber im Entwicklungsstadium. Bis zu einer Zulassung durch die Behörden dürfte noch einige Zeit vergehen.