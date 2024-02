Beobachtungstipp: Nur scheinbar Nachbarn – Die Sternhaufen Messier 46 und 47

Große, helle Sternansammlungen sind ausgezeichnete Ziele für die Himmelsbeobachtung mit einem Fernglas. Noch interessanter wird der Anblick, wenn sich gleich zwei dieser Objekte im Gesichtsfeld befinden. Zu den bekanntesten Beispielen zählt der Doppelsternhaufen h+χ im Sternbild Perseus, der nicht nur durch die Zwillingsnatur seiner beiden Komponenten besticht, sondern auch ein physisches Paar darstellt. Doch ein Blick in das viel weiter südlich gelegene Sternbild Achterschiff (lateinisch: Puppis) lohnt sich ebenfalls. In scheinbar enger Nachbarschaft stehen hier nämlich die beiden Sternhaufen Messier 46 und 47 sowie NGC 2423. Ihre Nähe ist allerdings rein zufälliger Natur: Die helleren der drei Haufen, Messier 46 und 47, stehen am Himmel nur 1,3 Grad voneinander entfernt – sie könnten jedoch kaum unterschiedlicher sein. Unter einem Stadthimmel zeigt sich im Fernglas oft nur der 4,4 mag helle Messier 47. Sie finden ihn, ausgehend vom hellen Stern Sirius, mit einem Schwenk von gut zwölf Grad in Richtung Ostnordost (siehe »Im Glanz des Sirius«).

© Bernhard Gotthardt (Ausschnitt) Im Glanz des Sirius | Rund zwölf Grad östlich von Sirius, im nördlichen Teil des Sternbilds Achterschiff (lateinisch: Puppis), befinden sich die Sternhaufen Messier 46 und 47, und unmittelbar südlich von Sirius leuchtet ein weiteres sehenswertes Objekt dieser Art: der große offene Sternhaufen Messier 41.

Messier 47 ist mit lediglich 75 Millionen Jahren viel jünger als sein 240 Millionen Jahre alter Artgenosse Messier 46, und auch die Entfernungen der beiden Objekte unterscheiden sich deutlich: 4900 Lichtjahre beträgt die Distanz zu Messier 46. Damit ist dieser Haufen rund dreimal so weit von uns entfernt wie Messier 47 (1550 Lichtjahre).

Solche Unterschiede schlagen sich natürlich im visuellen Anblick nieder: Während man in Messier 47 mindestens ein Dutzend seiner jungen, leuchtkräftigen Sterne leicht im Fernglas erkennt, schimmert Messier 46 auch in einer dunklen, klaren Nacht bloß als blasser Nebel (siehe »Ein ungleiches Trio«).