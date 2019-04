Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten: Obstbauern wollen massenhaft Antibiotika sprühen

Richte keinen Schaden an!

Auch die Wissenschaft ist uneins über das Ausmaß möglicher Umweltschäden oder der Resistenzentwicklung. Auf der einen Seite steht Graciela Lorca, eine Mikrobiologin an der University of Florida in Gainesville. Sie forscht nach alternativen Behandlungsmethoden des Citrus Greening und warnt, der Antibiotikaeinsatz richte mehr Schaden an, als Landwirte denken: »Es handelt sich um echte Breitbandantibiotika, die Massen von Bakterien abtöten«, erklärt sie. Und dazu zählen eben unter anderem Mikroben in und auf den Gewächsen, die für die Baumgesundheit wichtig sind und gegen andere Krankheiten vorbeugen.

Dagegen denkt James Adaskaveg, Pflanzenpathologe an der University of California in Riverside, dass das Risiko gering ist. Er hat bereits – in Vorbereitung auf das erwartbare Vordringen des Citrus Greening in die großen Plantagen Kaliforniens – den Antibiotikaeinsatz an nicht befallenen Bäumen in Versuchsplantagen der Universität getestet. Der US-Bundesstaat Kalifornien hatte sich wie Florida für den Notfall schon im Vorfeld um Ausnahmegenehmigungen für den Einsatz in kommerziellen Obstplantagen bemüht. Die waren bisher allerdings bislang nie betroffen, anders als einzelne Bäume außerhalb der bewirtschafteten Anlagen.

Adaskavegs Studie ist noch nicht veröffentlicht worden, die Ergebnisse sind aber schon bei der EPA eingereicht. Er habe, so der Forscher, Bakterienproben von Blättern nicht infizierter Zitrusbäume sowie vom Boden und aus dem Wurzelbereich gesammelt – in einer Anlage, die nach dem typischen Zeitplan besprüht worden war, die auch Zitruszüchter einhalten würden (sechsmal im Jahr und dabei abwechselnd zwischen den beiden Medikamenten, was die Wahrscheinlichkeit einer Anpassung und Resistenzbildung der Keime verringern soll). Am Ende fand der Forscher in den Proben weder eine Veränderung in der Gesamtzahl noch im Artenverhältnis der Bakterienfauna – und ebenso wenig einen Anstieg der Resistenzen. Womöglich, so vermutet der Forscher, bleiben die Antibiotika nur kurz wirksam, weil sie etwa durch Regen abgespült, im Sonnenlicht zerstört oder durch Enzyme im Boden abgebaut werden.

Die Pflanzenpathologin Virginia Stockwell vom US-Landwirtschaftsministerium in Corvallis, Oregon – mit LeJeune Koautorin eines 2018 publizierten Whitepapers über die Umweltauswirkungen von Antibiotika – meint, das Besprühen von Bäumen stelle ein geringeres Risiko dar als der Einsatz der Mittel bei Nutztieren: »Die mikrobielle Fauna im Boden unterscheidet sich sehr stark von der in Gülle oder Tiermist. Außerdem sind die Keime im Mist einer deutlich höheren und länger einwirkenden Dosis von Antibiotika ausgesetzt als die Bakterien auf den Blättern und im Bodenbereich der Obstbäume.«

Allerdings ist auch das bisher nur eine Hypothese. Ob die Medikamente die Infektion langfristig unter Kontrolle bringen – und ob sie dabei Resistenzen fördern –, wird erst klar, sobald man in Florida oder Kalifornien tatsächlich zu sprühen beginnt. Doch selbst dann wird man kaum schlauer sein als zuvor, solange sich kein interessiertes Wissenschaftlerteam findet, das die Auswirkungen im Detail analysiert.

Die EPA hat immerhin ein festes Regelwerk erstellt, um die Gefahr der Resistenzentwicklung möglichst gering zu halten: Der Sprüheinsatz darf bloß wenige Male pro Jahr durchgeführt werden, Landarbeiter müssen einen vollen Schutzanzug tragen, und die Obstplantagen dürfen nicht mit unvorbehandelter Gülle gedüngt werden. Die Behörde hat zudem eine Frist von sieben Jahren bis zu einer zwingenden Neubewertung des Programms gesetzt: nur halb so lang wie üblich, wenn der Einsatz von Agrarchemikalien zeitlich begrenzt wird.

Am 13. März 2019 haben Donleys Team und die Non-Profit-Vereinigung US Public Interest Research Group der EPA eine von 45 000 Menschen unterzeichnete Petition überreicht, in der der Antibiotikaeinsatz abgelehnt wird. Trotzdem dürfte das Sprühen eher zunehmen, wenn kein plötzlicher regulatorischer Sinneswandel einsetzt. Derweil suchen Wissenschaftler nach anderen Lösungen – etwa durch verbesserte Pestizide oder eine biologische Kontrolle des Insektenüberträgers der Krankheit, durch Nährstoffzusätze zur Verbesserung der natürlichen Abwehrkräfte der Pflanzen oder durch einen gezielteren Einsatz von Medikamenten, etwa per direkter Injektion in das Gefäßsystem der Bäume.

Langfristig hoffen Wissenschaftler Bäume züchten zu können, die gegen das Bakterium immun sind. Das wird allerdings so schnell kaum gelingen, sagt Dantzler: »Bis es so weit ist – und das werden leider noch einige Jahre sein –, müssen wir die Zitrusindustrie irgendwie anders am Leben erhalten.«