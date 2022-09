Ökologie: Der tausendfache Tod im Mulchmäher

© Spitzt-Foto / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Mahd mit der Sense | Die für Insekten und andere Tiere wohl schonendste Mahd dürfte die mit der Sense sein. Allerdings dauert sie am längsten und ist anstrengend. Doch Balkenmäher wären immerhin eine bessere Alternative als Mulchmäher.

Massaker am Straßenrand

Frösche sind aber nicht die einzigen Opfer der rotierenden Messer. Das zeigen die vielen Mähversuche, die Rainer Oppermann und sein Team inzwischen durchgeführt haben. »Betroffen sind alle möglichen Grünlandbewohner, die zwischen der Bodenoberfläche und einem halben Meter Höhe leben«, berichtet der Forscher. Die Palette reicht dabei von Rehkitzen und Junghasen über Ringelnattern und Eidechsen bis hin zu Spinnen und Insekten.

So befürchtet ein Team um Johannes Steidle von der Universität Hohenheim, dass der Tod im Mähwerk ein bisher unterschätzter Faktor sein könnte, der zum viel diskutierten Insektensterben beiträgt. In einer Studie haben die Wissenschaftler untersucht, welchen Einfluss das Mähen und Mulchen von Straßenrändern auf die dortige Insektenfauna hat. Das ist eine interessante Frage, weil solche Böschungen und Grünstreifen für die Sechsbeiner durchaus wichtige Lebensräume sein können. Immerhin gibt es in Deutschland rund 6800 Quadratkilometer davon, das sind fast zwei Prozent der gesamten Landesfläche. Und anders als Wiesen werden all diese Flächen nicht kommerziell genutzt. Dementsprechend werden sie meist auch nur ein- oder zweimal im Jahr gemäht und bleiben von Dünger und Pestiziden weitgehend verschont.

Nach Einschätzung von Johannes Steidle und seinen Kollegen können Straßenränder daher durchaus zu Refugien werden, die das lokale Aussterben von Insektenarten verhindern. Und gleichzeitig können die Tiere solche Korridore nutzen, um zu anderen Lebensräumen zu wandern und so für genetischen Austausch zwischen den Populationen zu sorgen. Zumindest, wenn ihnen nicht die Mulchmäher dazwischenkommen.

Was solche Geräte anrichten können, hat das Team entlang von Straßen in Baden-Württemberg getestet. Zum Einsatz kam dabei ein konventioneller Mulchkopf für Böschungen und Straßenränder, der nach dem Rotationsprinzip arbeitet. In diesen Versuchen haben die Forscher massive Verluste dokumentiert. So wurden auf den gemulchten Flächen 29 Prozent der Wanzen und jeweils rund die Hälfte der Spinnen und Zikaden getötet. Auch Fliegen, Mücken und Hautflügler, zu denen zum Beispiel Bienen und Wespen gehören, büßten rund die Hälfte ihrer Vertreter ein. Insektenlarven wurden sogar um 73 Prozent und Schmetterlinge um 87 Prozent dezimiert.

Alternativen sind vorhanden

Dabei gibt es für das Mähen von Straßenrändern inzwischen auch spezielle »Ökomäher«, die als besonders insektenfreundlich beworben werden. Ein solches Modell, das von der gleichen Firma wie der konventionelle Mulchkopf stammt, haben die Forscher zum Vergleich ebenfalls getestet. Dieses Gerät mäht nicht tiefer als zehn Zentimeter über dem Boden und hat durch speziell gestaltete Messer eine geringere Angriffsfläche als ein konventionelles Rotationsmähwerk. Zudem sollen die Form der Messer und die weitgehend geschlossene Unterseite des Ökomähers verhindern, dass Insekten durch einen gefährlichen Sog ins Mähwerk gerissen werden. Und schließlich wird das Material nicht gemulcht, sondern durch eine ausgeklügelte Luftführung von oben eingesaugt und abtransportiert.

© meteo021 / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Artenreiche Wiese | Blütenreiche Wiesen sind in Deutschland mittlerweile selten geworden. Neben Überdüngung, häufiger Mahd und fehlender Beweidung durch Rinder spielen dabei zunehmend auch Mulchmäher eine Rolle. Sie fördern das Aufkommen weniger, sehr robuster Gräser und weniger Wildkräuter.

In der Tat rettet diese Technik offenbar Insektenleben, wie die Untersuchungen von Johannes Steidle und seinen Kollegen zeigen. Bei Spinnen, Zikaden, Wanzen, Schmetterlingen und Insektenlarven ließ sich gar kein Schwund mehr nachweisen. Bei Hautflüglern gab es immerhin 15 Prozent und bei Zweiflüglern 25 Prozent weniger Verluste. »Investitionen in innovative Technik haben deshalb aus unserer Sicht ein hohes Potenzial, den Insektenrückgang im Grünland wirksam zu reduzieren«, sagt Steidle. Vor allem an extensiv unterhaltenen Straßenrändern, die nur ein- oder zweimal im Jahr gemäht werden, könne das ein wichtiger Baustein im Kampf gegen das Insektensterben sein.