Ökologie: Höher lebt kein Säugetier

Schon vor Jahrhunderten bestiegen Inkas die eisigen und trockenen Höhen von Vulkanen in der Atacama: Sie errichteten dort kleine Bauten und bestatteten tote Kinder, die erst im 20. Jahrhundert von Archäologen entdeckt wurden. Neben den Menschen fanden die Wissenschaftler auch mumifizierte Mäuse, selbst in Höhen jenseits von 6000 Metern – in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung mit wenig Sauerstoff, fast ständigem Frost und quasi permanenter Trockenheit. Rasch kamen sie daher zum Schluss, dass diese ebenfalls von den Inkas hierhergebracht worden sind. Doch das war ein Fehlschluss, wie eine Studie von Jay Storz von der University of Nebraska in Lincoln und seinem Team in »Current Biology« zeigt.

Die Gipfel der Vulkane wie des 6700 Meter hohen Llullaillaco oder des 6200 Meter hohen Púlar dienten als Altäre für eine Zeremonie namens Capacocha, das rituelle Opfern von Kindern an verschiedene Inka-Götter. Die Punta-de-Vacas-Blattohrmäuse (Phyllotis vaccarum) könnten dann als blinde Passagiere im Brennholz oder anderen Vorräten in diese Höhen gelangt sein, wo sie verendeten. Alternativ galten sie als Tieropfer, die bisweilen mit Menschen getötet wurden. So weit die Hypothesen. Doch Storz fing zusammen mit einem Kollegen 2020 tatsächlich eine lebende Blattohrmaus in Gipfelnähe des Llullaillaco, was erste Zweifel säte.

Anschließend fingen die Forscher weitere lebende Exemplare der zähen Nager und sammelten insgesamt 13 gefriergetrocknete Kadaver auf verschiedenen Vulkanen der Region ein, die sie schließlich im Labor untersuchen konnten. Mit Hilfe der Kohlenstoffisotopenanalyse konnten sie den Todeszeitraum mehrerer Tiere bestimmen: Alle waren demzufolge nach 1955 gestorben und damit bedeutend jünger als die Mumien, die auf dem Pùlar entdeckt worden waren. Diese datieren auf die Zeit um 1650.