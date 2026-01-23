Ökologie: Wo sich das Meer komplett gewandelt hat

Im Jahr 2003 entwickelte sich in den Gewässern vor Grönland eine Hitzewelle, noch über 20 Jahre nach ihrem Ende Folgen hat: Damals änderte sich das marine Ökosystem grundlegend und kehrte bis zum Ende der Studie von Karl Michael Werner vom Thünen-Institut für Seefischerei und seinem Team nicht mehr in seinen Ausgangszustand zurück. Das berichtet die Arbeitsgruppe in »Science«: Es kam damals zu einem sprunghaften Wechsel in der Artenzusammensetzung, bei dem Kaltwasserspezialisten durch Spezies aus wärmeren Gefilden ersetzt wurden.

Die Wissenschaftler hatten dazu in einer Metastudie rund 100 Zeitreihen zu verschiedenen biologischen Kennzahlen untersucht, die alle Bereiche des Ökosystems vom Tiefseeboden bis zum offenen Wasser umfassten. Entdeckt haben sie dabei eine Art »perfekten Sturm«, bei dem verschiedene Faktoren im und über dem subpolaren Nordatlantik zusammenkamen, die den Lebensraum umfassend verändert haben. Ein außergewöhnlich schwacher, mariner Subpolarwirbel südwestlich von Island ließ große Mengen an warmem Wasser aus den Subtropen in Richtung der Norwegischen See passieren, statt sie zu blockieren. Gleichzeitig strömte sehr wenig kaltes, arktisches Wasser über die Framstraße nach Süden.

Das führte dazu, dass die Meereisbedeckung in der Region überdurchschnittlich stark schwand, während sich parallel dazu das Oberflächenwasser deutlich erwärmte. Bis in Tiefen von 700 Metern konnten die Wissenschaftler dieses Erwärmungssignal ausmachen. Der gesamte Nordatlantik zwischen der grönländischen Küste und Norwegen war betroffen. Im selben Jahr erreichte die Atmosphäre über diesem Gebiet rekordverdächtige Temperaturen. Es war auch der gleiche Zeitraum, während dem tausende Menschen an den Folgen von Hitzewellen in Europa starben.