Ökologie: Wölfe ermöglichen ersten Baumnachwuchs seit Jahrzehnten

Nach mehr als 60 Jahren Abwesenheit siedelten Biologen im Winter 1995/96 wieder Wölfe im Yellowstone-Nationalpark im Norden der USA an. Damit kehrte einer der wichtigsten Fressfeinde für die Hirsche des Ökosystems zurück, und deren Zahl ging – nicht nur, aber auch – durch die Wölfe zurück. Zugleich mieden die Pflanzenfresser bestimmte Lebensräume, in denen sie leichter erbeutet werden konnten. Und das hatte dramatische Folgen für die Natur, die immer deutlicher sichtbar werden, wie eine Untersuchung von Luke Painter von der Oregon State University in Corvallis und seinem Team zeigt: Erstmals seit den 1940er Jahren erreichen junge Espen im nördlichen Yellowstone wieder Wuchshöhen, in denen ihnen große Pflanzenfresser wenig anhaben können.

Über Jahrzehnte hatte die Hirsche und andere Arten nachwachsende Bäume so stark abgefressen, dass diese eingingen: Entlang der Flüsse und Bäche des Parks standen daher nur noch über 80 Jahre alte Espen, deren Bestand nach und nach altersbedingt ausdünnte. Dadurch gingen wichtige Lebensräume für Vögel und Insekten verloren. Zudem heizten sich die Gewässer mangels Schatten stärker auf, was Fische und Amphibien beeinflusste: Das gesamte Ökosystem hatte sich drastisch verändert.

Durch die Wölfe kehrte sich dieser Trend wieder um, wie die Arbeit belegt: Im Untersuchungsjahr 2020/21 wies fast die Hälfte aller erfassten Standorte wieder junge Bäume auf, die vorher jahrelang keine Naturverjüngung mehr erfahren hatten. Die Bestandsdichte von Espen mit mindestens zwei Meter Höhe hatte sich sogar um das mehr als 150-Fache vergrößert seit 1998. Wo der Beweidungsdruck dagegen weiterhin relativ groß war, unterblieb diese Regeneration. Während die Hirschzahlen dank der Wölfe und Bejagung außerhalb des Parks schrumpfte, nahm der Bisonbestand zu: Die Bisons weiden ebenfalls in Auen, werden aber von Wölfen seltener erlegt, weil sie größer und wehrhafter sind.

© OSU College of Forestry (Ausschnitt) Espenbewuchs im Yellowstone | Während die alten Espen langsam sterben, wachsen endlich wieder junge Exemplare massenhaft nach. Das Ökosystem kann sich erholen.