Omikron-Variante: Warum sich BA.5 auch in Deutschland durchsetzen könnte

Mancherorts scheint es, als sei die Pandemie fast vorbei. Doch der Blick nach Portugal stimmt mindestens sorgenvoll. Dort gibt es wegen der Omikron-Subvariante BA.5 wieder rasch steigende Fallzahlen. Virologen und Infektionsforscher befürchten eine ähnliche Entwicklung für Deutschland.

Er halte BA.5 für »ansteckender und gefährlicher« als die ursprüngliche Omikron-Variante BA.1, sagte beispielsweise Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im »ZDF-heute-journal« vom 2. Juni. »Das ist auf jeden Fall eine Variante, die man nicht haben möchte, und wo wir gut vorbereitet sein müssen.«

Der Anteil der Omikron-Linie BA.5 in Stichproben hat sich hierzulande zuletzt im Wochentakt verdoppelt. Er liegt bereits bei 5,2 Prozent, wie aus dem Covid-19-Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 2. Juni 2022 hervorgeht. Der Wert stammt aus der Kalenderwoche 20. Sollte sich der Trend fortgesetzt haben, wäre nun von einem noch höheren Anteil auszugehen. Labordaten aus dem süddeutschen Raum deuten bereits auf eine Quote von rund 15 Prozent hin.

Der Omikron-Subtyp BA.5 wie der Subtyp BA.4 wurden erstmals im Januar und im Februar 2022 in Südafrika entdeckt. Seitdem dominieren sie dort das Infektionsgeschehen. Mittlerweile hat man die Varianten bereits in etwa 20 Ländern nachgewiesen. Die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC stufte BA.4 und BA.5 kürzlich von »Variants of Interest« hoch zu »Variants of Concern«. Ebenso listet die Weltgesundheitsbehörde WHO sie als besorgniserregend. »Ich denke, BA.4/BA.5 werden sich auch hier durchsetzen«, schrieb die Virologin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt vor Kurzem auf Twitter.