Zoologie: Orang-Utan behandelt Wunde mit zerkauter Arzneipflanze

© Safruddin / Suaq Project (Ausschnitt) Abgeheilt | Zwei Monate nach der Verletzung war die Gesichtswunde des Orang-Utans wieder verheilt. Trotz ihrer erheblichen Größe hatte sich die Wunde nicht infiziert – vermutlich, weil das Speichel-Pflanzensaft-Gemisch, das der Affe auftrug, antibakteriell und pilzhemmend wirkte.

Sichtbare Besserung

Die Selbstbehandlung des Orang-Utans hatte offenbar Erfolg: Seine Wunde zeigte keine Anzeichen einer Infektion und hatte sich einige Tage später wieder geschlossen. Während der Heilungsphase schlief das Tier mehr als gewöhnlich.

Laumer & Co werten ihre Beobachtungen als Hinweis auf eine gezielte Selbstmedikation. Der Affe habe bestimmte Pflanzenteile gesammelt, die nicht zu seinem üblichen Speiseplan gehören, und damit selektiv die verletzte Stelle behandelt und keine anderen Körperteile. Er habe das mehrmals wiederholt, bis die Wunde komplett versorgt war, und dafür insgesamt viel Zeit aufgewendet. Laut dem Team ist es der erste bekannte Fall, in dem ein Menschenaffe, der nicht zur Gattung Homo gehört, eine Wunde aktiv mit medizinisch wirksamen Pflanzenstoffen behandelt. Wir Menschen sind somit auch in der Hinsicht nicht einzigartig. Möglicherweise, so die Fachleute, habe bereits der letzte gemeinsame Vorfahre der Menschenaffen diese Fähigkeit gehabt.