Ornithologie: Ein Wiedersehen nach 140 Jahren

Die Suche nach verschollenen Arten führt Wissenschaftler meist in die abgelegensten und schwer zugänglichen Regionen der Erde. Und vor Ort brauchen sie dann auch noch extrem viel Glück, um ihr Zielobjekt aufzuspüren. All dies kam für ein Team um Jordan Boersma von der Cornell University zusammen, um erstmals nach 1882 wieder einen wissenschaftlichen Beweis zu erbringen, dass die Schwarznacken-Fasantaube (Otidiphaps insularis) doch noch lebt, wie die Vogelschutzorganisation American Bird Conservancy (ABC) berichtet: Zusammen mit anderen Gruppen und Institutionen hat sie das Projekt »The Search for Lost Birds« ins Leben gerufen, das in den nächsten Jahren verschiedene Vogelarten wiederentdecken soll.

Die große Taubenart lebt auf Fergusson Island im D'Entrecasteaux-Archipel vor der Ostküste Papua-Neuguineas, die nur selten von professionellen oder Amateurornithologen angesteuert wird. Die Insel ist zudem stark zerklüftet und in großen Teilen noch dicht bewaldet, was Expeditionen erschwert. Verschiedene Anläufe, den an einen Fasan erinnernden und sehr heimlich lebenden Vogel in den letzten Jahrzehnten aufzuspüren, sind an diesen Bedingungen gescheitert. Nur einzelne Berichte lokaler Jäger gaben Hinweise, dass die Art weiterhin existiert.

Boersma und Co suchten ebenfalls wochenlang im September 2022 vergeblich nach den Schwarznacken-Fasanentauben, bis sie den entscheidenden Tipp in einem kleinen Dorf an der Westseite des Mount Kilkerran bekamen. Der Jäger Augustin Gregory berichtete den Wissenschaftlern, dass er die Tiere mehrfach in einem Gebiet mit steilen Bergkämmen und Tälern gesehen und ihren charakteristischen Ruf gehört hatte.