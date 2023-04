Ornithologie: Wie Vögel ihren Gesang wahrnehmen

Nachfolgende Studien untermauerten diese Hypothese. 2016 berichtete ein Forscherteam um Timothy Genter von der University of California in San Diego, dass Stare (Sturnus vulgaris) verschobene Sequenzen nur dann erkennen können, wenn sämtliche feinen Details aus den Lauten entfernt werden. Die Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig subtile Elemente für die Tiere beim Lauschen ihrer Gesänge sind.

Die Wellenform eines Schallsignals lässt sich auf zwei Ebenen beschreiben: Einhüllende und Feinstruktur. Erstere setzt sich aus langsamen Schwankungen der Amplitude zusammen, während Letztere aus schnellen Fluktuationen von Frequenz und Amplitude innerhalb der Wellenform besteht (siehe »Feinstruktur«). Die Feinstruktur eines Schallsignals gibt Veränderungen im Millisekundenbereich wieder. Viele Ornithologen haben sie früher nicht beachtet, zum Teil auch deshalb, weil sie in Spektrogrammen nicht unmittelbar zu erkennen ist. Betrachtet man allerdings die Wellenform einer einzelnen Gesangssilbe in einer detaillierten Vergrößerung, wird deren akustische Feinstruktur in ihren Einzelheiten sichtbar.

© Spektrogramme: Adam Fishbein (Ausschnitt) Feinstruktur | Wirft man einen genaueren Blick auf den Gesang des Indigofinken, offenbaren sich feinste Details, denen der Vogel eher zu lauschen scheint als den gepaarten Silben. Im oberen Teil der Abbildung sehen wir die Wellenform des Schallsignals zu Beginn des Gesangs. Bei der Vergrößerung des markierten Abschnitts der zweiten Silbe werden die schnellen Fluktuationen von Frequenz und Amplitude sichtbar, die in Millisekunden innerhalb einer Gesangssilbe ablaufen (unten).

Pionierarbeit in der Erforschung der Feinstruktur des Vogelgesangs leistete Robert Dooling von der University of Maryland. Seit Jahrzehnten untersucht er gemeinsam mit seinen Kollegen das Vermögen von Vögeln, solche akustischen Details zu detektieren. In einer wegweisenden Studie von 2002 testeten die Forscher die Fähigkeiten von Vögeln und Menschen, zwischen Lauten zu differenzieren, die sich lediglich in ihrer Feinstruktur unterschieden. Dabei schnitten sämtliche Vogelarten – Zebrafinken, Kanarienvögel oder Wellensittiche – bedeutend besser ab: Die Tiere konnten zwei- bis dreimal geringere Unterschiede in der Feinstruktur ausmachen als menschliche Probanden. Der genaue physiologische Mechanismus dieser hohen Empfindlichkeit ist bis heute nicht bekannt. Man vermutet, dass er mit Merkmalen des Innenohrs der Vögel zusammenhängt, das im Gegensatz zum Menschen eine kürzere und nur leicht gebogene statt spiralförmig aufgerollte Cochlea besitzt.

Eine scheinbar simple Darbietung

Als ich 2015 im Rahmen meiner Doktorarbeit an der University of Maryland damit begann, Vogelgesang mit menschlicher Sprache zu vergleichen, maß ich jener Feinstruktur noch keine besondere Bedeutung bei. Stattdessen suchte ich nach sprachähnlichen grammatikalischen Kompetenzen von Vögeln. Doch während ich mich tiefer in die Fragestellung einarbeitete und zahlreiche Experimente durchführte, wurde mir zunehmend klar, dass der Schlüssel zum Verständnis des Vogelgesangs vielleicht eher in diesen feinen akustischen Details verborgen liegen könnte als in den Sequenzen, in denen sie auftraten.

Der Champion unter den Vögeln, die Dooling in seiner Studie 2002 getestet hatte, war der Zebrafink (Taeniopygia guttata). Jener lebhafte, in Australien heimische Singvogel hat sich als beliebteste Art in der experimentellen Vogelstimmenforschung etabliert – nicht zuletzt, weil er selbst in Gefangenschaft eifrig singt und sich erfolgreich fortpflanzt. Darüber hinaus erscheint seine ausschließlich von den Männchen vorgetragene Darbietung recht simpel: Sie besteht aus einem einzigen Motiv von drei bis acht Silben, das sich – üblicherweise in derselben Reihenfolge – permanent wiederholt. Wegen seiner übersichtlichen Struktur eignet sich der Zebrafinkengesang daher besser für wissenschaftliche Untersuchungen als andere Vogelstimmen. Weil die Männchen sowohl die Silben als auch die auftretenden Sequenzen von einem Lehrmeister – üblicherweise ihrem Vater – erlernen, liegt der Schluss nahe, dass beide Aspekte des Gesangs für die Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielen.

Diese Hypothese überprüften wir 2018, indem wir untersuchten, wie gut Zebrafinken den Unterschied zwischen natürlichen und manipulierten Gesangsmotiven hören konnten, in denen manche Silben entweder rückwärts oder in vertauschter Reihenfolge auftraten (siehe »Unterscheidung von Lautfolgen«). Hierzu brachten wir den Vögeln bei, uns die von ihnen wahrgenommenen Lautunterschiede mitzuteilen: Zunächst bekamen sie wiederholte Laute vorgespielt. Wenn sie dann einen Knopf betätigten, startete ein Versuch, bei dem sich die Töne entweder veränderten oder gleich blieben. Pickte der Vogel bei veränderten Lauten mit seinem Schnabel auf einen bestimmten Knopf, zählte das als korrekter Treffer und das Versuchstier erhielt zur Belohnung Futter. Pickte es dagegen bei gleich bleibendem Lautmuster auf den Knopf, gingen zur Strafe die Lichter im Käfig aus und das Resultat wurde als Fehler gewertet. Mit Hilfe dieser Versuchsanordnung gelang es uns, das Unterscheidungsvermögen der Vögel zwischen dem sich wiederholenden natürlichen Gesangsmotiv und neuen Lauten (Motive mit verkehrten oder vertauschten Silben) zu ermitteln. Den Vögeln ging es bei dem Experiment lediglich darum, sich leckeres Futter zu verdienen.