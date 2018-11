Interstellarer Besucher: 'Oumuamua in Wahrheit ein außerirdisches Sonnensegel?

Ist unser Erstkontakt mit außerirdischer Technologie schon längst wieder vorbei? Diese Idee bringen jetzt zwei Astronomen der Harvard University ins Spiel. Was die meisten Forscher für einen Kometen halten, der aus dem interstellaren Raum stammt, könnte in Wahrheit ein Sonnensegel sein, spekulieren Shmuel Bialy und Abraham Loeb vom Harvard Smithsonian Center for Astrophysics in einem vorab veröffentlichten Fachaufsatz.

Der »interstellare Besucher« 1I/'Oumuamua (hawaiisch für »Botschafter«) könnte zum Antrieb eines Raumschiffs gehören, das wie ein Segel das Licht eines Sterns nutzt. Das schließen sie aus der Flugbahn des Himmelskörpers. Derartige Segel wurden auch schon von der Menschheit eingesetzt, so etwa bei der japanischen Raumsonde IKAROS. Im Rahmen des Projekts Breakthrough Starshot, an dem Autor Loeb maßgeblich beteiligt ist, soll ebenfalls eine mit Sonnensegel ausgestattete Minisonde zu unserem Nachbarstern Alpha Centauri geschickt werden.

Als 'Oumuamua im Herbst 2017 die Sonne passierte, war es das erste und bislang einzige Mal, dass Astronomen einen Himmelskörper aufspürten, der nicht aus unserem Sonnensystem stammt: Er entstand vermutlich irgendwo in den Tiefen des Alls um einen unbekannten, weit entfernten Stern, wurde dann aus seinem Heimatsystem herauskatapultiert und flog seit Äonen durch den Raum – bis der lang gestreckte 400-Meter-Brocken auf unser Sonnensystem traf. Hier passierte er die Sonne, die seiner Bahn eine Kurve aufzwang, dann entfernte er sich wieder von ihr. Längst hat der Himmelskörper den Bereich unserer Teleskope verlassen.

Während die meisten Forscher davon ausgehen, dass 'Oumuamua ähnlich aufgebaut ist wie unsere Asteroiden und Kometen, bringen Bialy und Loeb, beides renommierte Astronomen, nun die Sonnensegel-These ins Spiel. Sie stützen sich auf einen rätselhaften Befund anderer Forscher, die die Flugbahn des Objekts sehr genau studierten. In der Hauptsache ist dessen Bahn durch die Schwerkraftwirkung der Sonne bestimmt, allerdings scheint 'Oumuamua in der Umgebung des Sterns noch eine weitere Beschleunigung erfahren zu haben, die sich am stärksten in großer Nähe zur Sonne zeigte und mit wachsendem Abstand dazu stark abnahm. Ein solcher Effekt sei typisch für Kometen, die in der Nähe der Sonne Gase freisetzen, die wie Raketentriebwerke wirken. 'Oumuamua sei darum mutmaßlich wie ein Komet aufgebaut, so die Schlussfolgerung der Forschergruppe damals.