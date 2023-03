Ozeane : Riesiger Algenteppich treibt auf Karibik zu

Die Satellitenbilder verheißen nichts Gutes: Rund 20 Millionen Tonnen Braunalgen treiben im März 2023 auf die Küsten der Karibik, Floridas und Mexikos zu. Der Algengürtel erstreckt sich bereits über 8000 Kilometer weit durch den Atlantik. Erste Teppiche von Sargassum-Braunalgen wurden schon an Land gespült – ungewöhnlich früh im Jahr. Auch 2023 dürfte wieder zu einem Jahr mit starken Braunalgenblüten werden, schreiben Wissenschaftler um Chuanmin Hu von der University of South Florida im »Sargassum Outlook Bulletin«.

Schwimmende Sargassum-Teppiche sind natürliche Bestandteile des Atlantischen Ozeans und bieten auf hoher See vielen Tieren Nahrung und Zuflucht. Seit 2011 breiten sich diese Teppiche jedoch enorm aus und erstrecken sich regelmäßig über tausende Kilometer von der westafrikanischen Küste bis nach Brasilien, Venezuela und weiter in den Karibik und den Golf von Mexiko. 2023 könnte dabei einen neuen Rekord setzen: Von November bis Januar hat sich die Fläche der Blüte monatlich verdoppelt. Und trotz kleinerer Rückgänge bis Februar entspricht diese Ausdehnung immer noch der Strecke von der Ost- bis zur Westküste der USA.

Auf hoher See sorgen eingeschlossene Luftblasen dafür, dass der Tang schwimmt. An Land verrottet er dann jedoch schnell, wobei er Schwefelwasserstoff in großen Mengen freisetzt: ein nach faulen Eiern stinkendes, giftiges Gas. Ausbreitung und Ausdehnung der Braunalgen sind jahreszeitlichen Rhythmen unterworfen, wobei inzwischen während des eigentlichen Tiefpunkts des Zyklus mehr Braunalgen im Wasser unterwegs sind als vor 2011 beim Höhepunkt der Verbreitung. Bislang markierten die Jahre 2018 und 2022 neue Rekordwerte.