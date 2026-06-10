Ozeane: Riesiger Walfriedhof ist seit Millionen Jahren aktiv

Wenn tote Wale in der Tiefsee versinken, erblüht dort rasch das Leben: Es entwickelt sich ein artenreiches Ökosystem, das noch wenig erforscht ist. Als wissenschaftlichen Glücksfall kann man deshalb die Entdeckung eines riesigen Walfriedhofs in der Diamantina-Bruchzone im Indischen Ozean westlich von Australien betrachten. Eine Expedition von Xiaotong Peng von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Sanya und seinem Team stieß in mehreren Tausend Metern Tiefe auf eine rund 1200 Kilometer lange Zone mit mindestens fünf aktiv besiedelten Walkadavern aus der jüngeren Vergangenheit und mit 485 fossilen Überresten, die bis ins frühe Pliozän vor 5,3 Millionen Jahren zurückreichen. Es handle sich um die tiefste und größte »Wal-Nekropole«, die bislang entdeckt wurde, schreiben die Wissenschaftler in einer Mitteilung.

Das Team um Peng schickte Tauchroboter während der Erkundung mehr als 30-mal bis in eine Tiefe von 7000 Metern, wo sie immer wieder auf die Überreste der Meeressäuger stießen. Der vorherige Tiefenrekord für einen Walfriedhof lag bei 4200 Metern im südwestlichen Atlantik – im Untersuchungsgebiet waren die ersten Kadaver in rund 4600 Metern Tiefe zu finden. Mithilfe von Greifarmen bargen die Forscher verschiedene Knochen und andere Proben, deren Alter sie mit Isotopenanalysen bestimmten. Zudem dokumentierten sie die Fundstellen mit zahlreichen Bildern.

Anhand der Überreste identifizierten Peng und Co verschiedene Schnabelwal-Arten, darunter mehrere Exemplare des Layard-Schnabelwals (Mesoplodon layardii); außerdem konnten sie Schädel ausgestorbenen Arten der Gattungen Pterocetus und Izikoziphius zuweisen. Auch einen Zwergwal (Balaenoptera bonaerensis) sowie einen Seiwal (Balaenoptera borealis) machten sie aus. Schnabelwale tauchen bekanntermaßen bis in große Tiefen. Dort fanden manche Exemplare wahrscheinlich auch ihr Ende; andere Kadaver sanken aus höheren Wasserschichten bis auf den Grund. Mit den Fossilien konnte die Arbeitsgruppe sogar eine neue Schnabelwalart namens Pterocetus diamantinae beschreiben. Hochgerechnet könnten hier Millionen Wale ihre letzte Ruhe gefunden haben.