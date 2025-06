Paläontologie: Neuer Monstersaurier entdeckt

Ein neu beschriebenes Fossil aus dem US-Bundesstaat Utah bereichert die nur lückenhaft bekannte Gruppe der Monstersauria um eine weitere Art. Zu diesen großen Echsen aus der Zeit der Dinosaurier zählen auch die noch heute lebenden nordamerikanischen Krustenechsen. Der Paläontologe Hank Wooley vom Natural History Museum in Los Angeles und seine Kollegen tauften die neue Spezies auf den Namen Bolg amondol.

Wooley stieß in der Fossiliensammlung des Natural History Museum of Utah in Salt Lake City auf das Exemplar, das 2005 in der Kaiparowits-Formation des Grand Staircase-Escalante National Monument im Süden Utahs entdeckt wurde und auf ein Alter von 76 Millionen Jahre geschätzt wird. Die Artbeschreibung stützt sich auf winzige Knochenfragmente von Wirbeln, der Extremitäten, des Schädels sowie auf Teile der für die Krustenechsen typischen Osteoderme, die das Tier mit einem schuppenartigen Panzer bedeckten. Wooley schätzt, dass die Echse vom Kopf bis zur Schwanzspitze einst mindestens einen Meter maß.

Bei der Namensgebung ließ sich Wooley von dem britischen Schriftsteller J. R. R. Tolkien (1892–1973) inspirieren: In seinem Fantasyroman »Der Hobbit« taucht ein Häuptling der finsteren Orks namens Bolg auf. In der von Tolkien für seine Fantasiewelt erdachten Sprache Sindarin bedeutet Bolg amondol so viel wie »hügelköpfiger Bolg«.

© Hank Woolley, Natural History Museum of Los Angeles County (Ausschnitt) Knochensplitter | Die Beschreibung der neuen Gattung und Art Bolg amondol beruht auf wenigen Knochenfragmenten.

© Hank Woolley, Natural History Museum of Los Angeles County (Ausschnitt) Größenvergleich | Im Vergleich zur heute lebenden Gila-Krustenechse (Heloderma suspectum) war Bolg amondol vermutlich deutlich größer. Die gefundenen Skelettteile sind goldfarben, die daraus rekonstruierten Elemente grau dargestellt.