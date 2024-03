Paläontologie: Überreste des ältesten Waldes der Erde gefunden

Vor mindestens 386 Millionen Jahren wuchs an den heutigen Küsten von Devon und Sussex in England ein Wald, der an eine Art Palmenhain erinnert haben muss. Seine Überreste bilden den bislang ältesten Nachweis von Wäldern in der Erdgeschichte, berichten Neil Davies von der Cambridge University und sein Team im »Journal of the Geological Society«: Die Fossilien sind nochmals vier Millionen Jahre älter als der bisherige Rekordhalter, der im US-Bundesstaat New York ausgegraben worden war. Zudem sind die versteinerten Pflanzen die ältesten Bäume, die bislang in Großbritannien gefunden wurden.

Die Überreste gehören zu einer Pflanzengruppe namens Calamophyton, die an Palmen erinnern, aber nicht näher mit diesen, sondern mit Farnen verwandt sind. Ihre Stämme blieben ihnen hohl, und statt Blättern besaßen sie sehr viele dünne Zweige, die sich immer weiter aufspalteten und über die sie Fotosynthese betrieben. Außerdem blieben diese Bäume deutlich kleiner als heutige Vertreter, weswegen der damalige Wald bereits in maximal vier Metern Höhe seinen Kronenraum erreicht hatte. Auf dem Weg nach oben verloren die Pflanzen immer wieder die untersten Äste, was eine dicke Streuschicht zur Folge hatte, in denen wahrscheinlich zahlreiche wirbellose Tiere lebten.

Die Altersbestimmung geht bis ins Mittlere Devon, als sich das Leben zunehmend an Land ausbreitete. Bis zum Ende dieses Zeitalters hatten sich dann die ersten Samen tragenden Pflanzen entwickelt und sich viele wirbellose Tiere ans Landleben angepasst und dort in verschiedenste neue Arten aufgespalten. »Das Devon hat das Leben auf der Erde grundlegend verändert«, sagte Neil Davies: »Es veränderte auch die Wechselwirkungen zwischen Wasser und Land, da Bäume und andere Pflanzen durch ihre Wurzeln Sedimente stabilisierten.« Zudem veränderte sich der Wasserkreislauf, weil die Gewächse ebenfalls Wasser verdampften.