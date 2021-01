Pandemiefolgen: Werden andere Infektionen wirklich seltener?

Allerdings warnen Fachleute davor, die Zahlen überzuinterpretieren. Die Meldedaten sind nur bedingt mit denen der letzten Jahre vergleichbar, denn die Pandemie zwingt dem Gesundheitssystem andere Prioritäten und Abläufe auf, und das betrifft auch die Überwachung von Infektionskrankheiten.

Verzerrte Meldezahlen durch die Pandemie

»Wir sehen, dass insgesamt weniger Menschen zum Arzt gehen«, sagt Boender. Warum, ist jedoch unklar. Vielleicht bleiben sie aus Angst vor Ansteckung mit Sars-CoV-2 zu Hause. Das würde bedeuten, dass auch mehr meldepflichtige Erkrankungen im Verborgenen bleiben – und der Rückgang bei den Infektionskrankheiten womöglich geringer ist, als er scheint. Vielleicht gingen aber auch schlicht deshalb weniger Leute zum Arzt, weil weniger Menschen krank sind, sagt die Forscherin.

Denn einiges spricht dafür, dass der Rückgang real ist. So bezogen Hong-Hsi Lee und Sheng-Hsuan Lin von der New York University in einer Veröffentlichung über gesunkene Fallzahlen bei fünf Infektionskrankheiten in Taiwan die selteneren Arztbesuche in ihre Analyse mit ein. Das Ergebnis: Auch mit der Korrektur zeichneten sich die Auswirkungen der Anti-Corona-Maßnahmen in den Fallzahlen von Grippe, Scharlach, Enteroviren und bakterieller Lungenentzündung ab.

Sogar Kinder, die nur sehr selten schwer an Covid-19 erkranken, profitieren wohl gesundheitlich von dem Effekt, wie eine japanische Studie aus dem Frühjahr 2020 andeutet. Die Arbeitsgruppe untersuchte Kinder unter 15 Jahren, die wegen akuter Infektionen stationär ins Krankenhaus mussten – worauf man weniger bereitwillig verzichtet als auf Arztbesuche. Dabei zeigte sich, dass die Zahl der Atemwegs- und Magen-Darm-Infekte deutlich zurückgegangen war. Dass das auch ohne Schulschließungen geht, belegt eine Studie in Australien, in der Influenza bei Kindern dank anderer Maßnahmen um 98 Prozent zurückging.