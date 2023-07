Parasiten: Zecken finden uns anziehend – aber anders als gedacht

Zu den großen Legenden rund um Zecken gehört es, dass sich die Achtbeiner von Bäumen und Büschen fallen lassen, um auf ihren Opfern Blut zapfen zu können. Tatsächlich werden die Parasiten von der Vegetation abgestreift, bevor sie an geeigneter Stelle ihre Tätigkeit beginnen. Womöglich gelingt es den Zecken jedoch noch auf eine zweite Weise, potenzielle Nahrung zu erobern: Nach den Erkenntnissen von Sam England von der University of Bristol und seinem Team nutzen die Zecken elektrostatische Anziehungskräfte, um Lücken zwischen ihnen und Säugetieren zu überbrücken. Das berichten die Wissenschaftler in »Current Biology«.

Dass wir uns elektrostatisch aufladen können, hat wahrscheinlich jeder von uns schon einmal erlebt, der mit Gummisohlen über Teppichböden gelaufen ist und danach einen Türgriff angefasst hat. Die entstandene Spannung entlädt sich dann in einem kleinen Elektroschock. Die Aufladung geschieht auch in der Natur: Durch Reibung an Gräsern, Sandböden oder sonstigen Materialien baut sich Ladung auf; es entstehen elektrische Felder. Diese statischen Ladungen üben Kräfte auf andere statische Ladungen aus, die entweder anziehend oder abstoßend wirken, je nachdem, ob sie positiv oder negativ sind.

»Wir haben uns gefragt, ob die statischen Ladungen, die Säugetiere, Vögel und Reptilien auf natürliche Weise ansammeln, hoch genug sein könnten, um parasitäre Zecken durch elektrostatische Anziehung durch die Luft auf diese Tiere zu ziehen und so ihre Effizienz bei der Suche nach Wirten zu verbessern«, erklärt England. Das Team testete die Idee zunächst, indem es statisch aufgeladene Kaninchenfelle und andere Materialien in die Nähe von Zecken brachte und beobachtete, ob diese davon angezogen wurden.