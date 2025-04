Sonnenfinsternis: Am Samstag wird die Sonne »angeknabbert«

Nachdem vor rund zwei Wochen, am 14. März, eine Mondfinsternis stattfand, gibt sich der nachfolgende Neumond alle Mühe uns zu unterhalten, indem er die Sonne am 29. März 2025 teilweise bedeckt: Gegen 12:15 Uhr MEZ, gerade zum Höchststand unseres Tagesgestirns über dem Südhorizont (englisch: high noon), erscheint ein etwa 30 Prozent großes Stück des scheinbaren Sonnendurchmessers, als wäre es herausgebissen worden. Im Norden Deutschlands wird sogar eine Bedeckungstiefe von fast 40 Prozent erreicht, im Alpenraum dagegen nur 20 Prozent (siehe »Das Ereignis im Überblick«).

© SuW-Grafik, nach NASA/Fred Espenak / Partial Solar Eclipse of 2025 Mar 29 (Ausschnitt) Das Ereignis im Überblick | Für die partielle Sonnenfinsternis am 29. März 2025 zeigt die Grafik die Zeiten und Bedeckungsgrade der maximalen Verfinsterung. Die Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ); die prozentualen Angaben geben die Tiefe der Bedeckung in Bruchteilen des scheinbaren Sonnendurchmessers an.

Unverzichtbar für eine gefahrlose Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der Augen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nämlich dieselben wie bei der Beobachtung der nicht verfinsterten Sonne, weil der Mond nur einen Teil der Sonnenscheibe bedeckt (siehe »Tagesgestirn mit Biss«). Verwenden Sie daher geprüfte Finsternisbrillen, die im Astrofachhandel erhältlich sind. Diese sind ausschließlich für die Beobachtung mit bloßem Auge bestimmt und dürfen nicht in Verbindung mit lichtverstärkenden optischen Geräten genutzt werden. Eine einfache und ungefährliche Methode besteht darin, das Sonnenbild hinter einem kleinen Fernrohr auf einen weißen Karton zu projizieren. Schauen Sie also niemals ungeschützt in die Sonne und geben Sie diese Warnung an alle Mitbeobachtenden weiter.

© SuW-Grafik, nach: Stellarium (Ausschnitt) Tagesgestirn mit Biss | In der Mitte Deutschlands tritt die maximale Verfinsterung gegen 12:15 Uhr MEZ ein, wobei die Sonne zu rund 30 Prozent bedeckt wird. Zu dieser Zeit hat die Sonne ihren Höchststand über dem Südhorizont erreicht.

Da das Ereignis auf den deutschlandweiten Astronomietag 2025 fällt, der an einem Sonnabend stattfindet, können sich hoffentlich viele Menschen daran erfreuen. An diesem Tag öffnen Sternwarten und astronomische Vereine ihre Türen für die Öffentlichkeit. Hinweise auf Veranstaltungen in Ihrer Nähe finden Sie unter astronomietag.de