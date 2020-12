Passiv-aggressiv: War doch keine Absicht!

Was macht den passiv-aggressiven Charakter sonst noch aus? Dieser Frage sind Adrian Furnham und John Crump vom University College London 2016 nachgegangen. Sie legten 4812 Briten einen Fragebogen zu passiv-aggressiven Tendenzen sowie einen gängigen Persönlichkeitstest vor, der die fünf grundlegenden Charaktereigenschaften nach dem so genannten Fünf-Faktoren-Modell erhebt. Die »Big Five« lauten: Extraversion, Neurotizismus, Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Die fünf Faktoren setzen sich jeweils wiederum aus sechs spezifischeren Facetten zusammen. So gilt als extravertiert, wer herzlich, gesellig, durchsetzungsfähig, aktiv, abenteuerlustig und fröhlich ist. Gewissenhafte Menschen sind demnach ordnungsliebend, pflichtbewusst, leistungsbereit, diszipliniert und besonnen. Als neurotisch gilt, wer ängstlich ist, depressiv, impulsiv sowie in sozialen Situationen befangen und emotional verletzlich. Die Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen äußert sich in Aufgeschlossenheit gegenüber Ideen, Ästhetik, Emotionen und Handlungen sowie einer blühenden Fantasie. Verträgliche Personen sind schließlich freimütig, bescheiden, gutherzig, haben Vertrauen, helfen anderen und kommen ihnen entgegen.

Passiv-Aggressive werden zwar schnell wütend, haben ihren Ärger aber sehr gut unter Kontrolle und zeigen ihn kaum

Teilnehmer, die zu passiv-aggressivem Verhalten neigten, waren laut den Big-Five besonders neurotisch, also emotional labil. Außerdem zeigten sich die heimlichen Wüteriche eher introvertiert und wenig durchsetzungsstark. Neuen Erfahrungen gegenüber waren sie eigenen Angaben zufolge eher verschlossen und im Miteinander schwierig. Vor allem an Vertrauen mangelte es. Auch in puncto Gewissenhaftigkeit gehörten sie eher zu den Schlusslichtern. Bis auf eine Facette: Besonnenheit. Passiv-Aggressive werden demnach zwar schnell wütend, haben ihren Ärger aber sehr gut unter Kontrolle und zeigen ihn kaum.

Die Kontroverse um die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung

In ihrer extremen Form gilt die verdeckte Wut sogar offiziell als krankhaft. Die aktuelle Auflage der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) listet die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung als »sonstige spezifische Persönlichkeitsstörung«. Demnach handelt es sich um eine Störung, wenn der Betreffende fast immer und in unterschiedlichen Situationen passiv-aggressiv reagiert, er keine Alternativen zu diesem Verhalten kennt und damit sich und seinem Umfeld schadet.

Wie so ein Beziehungsmuster entsteht, ist schwer zu sagen. Experten wie Rainer Sachse sehen die Gründe in der Kindheit: »Die Eltern der Betroffenen waren häufig sehr dominant, übernahmen viele Entscheidungen für das Kind und respektierten dessen Grenzen nicht. Sie lasen zum Beispiel sein Tagebuch. Heranwachsende lernen dabei: ›Meine Grenzen sind nicht sicher‹ und ›Wenn ich mich wehre, wird alles nur noch schlimmer‹.« Auf diese Weise hätten Menschen mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung nie gelernt, offen Nein zu sagen und ihre Bedürfnisse klar zu kommunizieren. Stattdessen schluckten sie ihre Wut herunter und brächten ihren Ärger verdeckt zum Ausdruck.

Das Problem ist allerdings: Solche Hypothesen lassen sich wissenschaftlich nur schwer überprüfen. Forscher müssen sich dabei auf die Kindheitserinnerungen erwachsener Betroffener verlassen. Und die sind subjektiv und ungenau.

Generell ist die pathologische Form von passiv-aggressivem Verhalten kaum untersucht. Das ist ein Grund, warum die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung aus dem Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen (DSM), das die American Psychiatric Association herausgibt, gestrichen wurde. Im Gegensatz zum ICD-10 war den Autoren die Forschungslage zu dünn. Ihre Wurzeln hat die Diagnose der passiv-aggressiven Persönlichkeit im Zweiten Weltkrieg, als Soldaten den Einsatz an der Front verweigerten. Dem US-Militärpsychiater William Menninger waren damals Männer aufgefallen, die ihren Pflichten offenbar ohne offenen Protest entgehen wollten. Sie überhörten Befehle absichtlich oder stellten sich dumm. Was zu der Zeit als psychisch krank abgetan wurde, war wahrscheinlich ein kluger Versuch, dem Tod auf dem Feld zu entgehen. Die Diagnose, die ursprünglich benutzt wurde, um Deserteure zu brandmarken, fand bald Einzug in das DSM.