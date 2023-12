People Pleaser: Mach ich doch gern!

Sogar im Gehirn zeigt sich, dass People Pleaser mehr psychischen Stress erleben, wenn sie nicht derselben Meinung sind wie ihr Gegenüber. Das geht aus einer australischen Studie von 2016 hervor. Neurowissenschaftler konfrontierten 39 Erwachsenen mit Behauptungen, während deren Hirnaktivität in einem fMRT-Scanner beobachtet wurde. Wenn die Versuchspersonen mit einer Aussage nicht einverstanden waren, stieg die Aktivität in zwei Hirnregionen: im posterioren medialen frontalen Kortex und in der anterioren Insula. Diese Bereiche spielen auch eine Rolle beim Erleben von kognitiver Dissonanz – dem psychischen Stress, der zum Beispiel dann entsteht, wenn das eigene Verhalten nicht mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmt. Wer mit einer Aussage nicht einverstanden ist, empfindet demnach mehr Unbehagen, und das könnte auf erhöhte kognitive Dissonanz zurückzuführen sein.

Das Schema Unterordnung

Obwohl People Pleasing kein wissenschaftlicher Begriff ist, wird das Verhaltensmuster in der psychologischen Literatur häufig beschrieben, darunter in der Schematherapie des US-Psychologen Jeffrey Young. Ihm zufolge können sich in der Kindheit 18 dysfunktionale Schemata herausbilden: Sie bestimmen, wie wir Informationen interpretieren, und sie beeinflussen unsere Emotionen, unsere Wahrnehmung und die Art und Weise, wie wir uns in Beziehungen verhalten.

Young fand heraus, dass Klienten ihre Beziehungsprobleme oft gemäß einem bestimmten Schema entwickeln. Das Schema, das am besten zu People Pleasern passt, ist das der Unterwerfung. »Sie fangen an, sich stets in den Dienst anderer zu stellen, um Missbilligung zu vermeiden«, so Bosmans. Angesichts einer unangenehmen oder beängstigenden Situation werde das Unterwerfungsschema aktiviert, und der Pleaser beginne, sich unterwürfig zu verhalten.

Nele Jacobs sieht People Pleasing in der Verhaltenstherapie vor allem im Zusammenhang mit Angst und Vermeidungsverhalten. Harmoniebedürftige Persönlichkeiten haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Sie verhalten sich gefällig, um Streit zu vermeiden und den Frieden zu wahren. Konflikte bereiten ihnen ein enormes Unbehagen, deshalb behalten sie eine konträre Meinung lieber für sich.