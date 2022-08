Persönlichkeit: Sind Sie hochsensibel?

Sensibilität ist ein Kontinuum mit vielen Zwischenstufen

Die Pionierin Elaine Aron versteht unter Hochsensibilität also ein neurologisch bedingtes Temperament mit verschiedenen Merkmalen, unterscheidet aber nur zwei Kategorien: hochsensible und nicht hochsensible Menschen. Eine Reihe neuerer Studien legt jedoch nahe, dass Sensibilität in der Bevölkerung ähnlich verteilt ist wie die Körpergröße: Es gibt alle möglichen Zwischenstufen. Die Verteilung entspricht einer Glockenkurve: Die meisten Menschen liegen irgendwo in der Mitte. In diesem Fall spricht man in der Statistik von einer »gaußschen Normalverteilung«, benannt nach dem deutschen Mathematiker Carl Friedrich Gauß. Demzufolge hat die Mehrheit der Menschen eine mittlere Körpergröße beziehungsweise Sensibilität, und je weiter man sich von der Mitte hin zu den Extremen bewegt, desto seltener treten die Ausprägungen auf. Eine hohe Sensibilität bezeichnet also das eine Ende eines dimensionalen – nicht kategorialen – Persönlichkeitsmerkmals. Folglich stellt sich nicht die Frage, ob man hochsensibel ist oder nicht, sondern wo man sich auf diesem Kontinuum einordnet.

Wenn man die eigene Sensibilität selbst einschätzen soll, besteht allerdings die Gefahr des Barnum-Effekts, der oft beim Lesen von Horoskopen auftritt: Man meint sich in den allgemeinen Beschreibungen wiederzuerkennen und kann diese leicht mit eigenen Erfahrungen verknüpfen. Wer also einen Artikel über Hochsensibilität liest, mag verleitet sein, sich selbst für hochsensibel zu halten. Aber stimmt das wirklich? Wie kann man Hochsensibilität messen?

Anhand von Interviews mit hochsensiblen Menschen hat Elaine Aron eine Skala entwickelt, die »Highly Sensitive Person Scale« (HSPS). Dabei handelt es sich um einen Katalog von 27 Fragen, die die betreffende Person selbst beantwortet wie in den meisten Persönlichkeitstests üblich. Die Skala wurde in zahlreichen Sprachen mit insgesamt mehr als 15 000 Teilnehmern validiert, es wurde also wissenschaftlich überprüft, ob sie tatsächlich misst, was sie messen soll.