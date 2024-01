Persönlichkeit & Erfolg: Was gewissenhafte Menschen anders machen

Gewissenhafte Menschen sind pünktlich und zuverlässig, arbeiten fleißig und ordentlich, verhalten sich regeltreu und verantwortungsbewusst. Das sorgt dafür, dass es bei ihnen beruflich und privat in der Regel rundläuft. Nur warum eigentlich? Ein schottisches Forschungsteam hat untersucht, wie gewissenhafte Persönlichkeiten ihre Vorhaben angehen. Die Gruppe um den Psychologen Timothy Bates von der University of Edinburgh befragte dazu mehr als 500 Erwachsene. Ihr Fazit in der Fachzeitschrift »Personality and Individual Differences«: Der Grad an Gewissenhaftigkeit – eine der fünf zentralen Persönlichkeitsdimensionen – hängt besonders damit zusammen, wie ausdauernd, konzentriert und strategisch wir an unseren Zielen arbeiten.

Ausgangspunkt war eine bewährte Theorie zu Motivation und Leistung, die Zielsetzungstheorie. Sie beschreibt, wie wir uns Ziele setzen und verfolgen. Demnach hängt das Erreichen der Ziele vor allem von folgenden Fragen ab: Habe ich das Ziel genau definiert? Wie schwierig ist es? Habe ich eine Strategie? Vermeide ich Ablenkungen? Wie viel Energie, Ausdauer und Ressourcen investiere ich? Fühle ich mich dem Ziel verpflichtet? Glaube ich, die Aufgaben erfüllen zu können? Kann ich sie in Teilschritte zerlegen? Überwache ich den Fortschritt, um gegebenenfalls nachzujustieren? Und wie schnell gebe ich mich mit dem Erreichten zufrieden?

Die Antworten auf all diese Fragen hingen mit der selbst attestierten Gewissenhaftigkeit zusammen. Am stärksten jedoch Ausdauer und Fokus: Je gewissenhafter die Befragten waren, desto hartnäckiger und konzentrierter verfolgten sie nach eigener Auskunft ihre Ziele. Ebenfalls eng mit Gewissenhaftigkeit verbunden: wie sehr sie zum strategischen Planen neigten und wie sehr sie sich ihren Zielen verpflichtet fühlten. Beispielaussagen für diese vier Merkmale: