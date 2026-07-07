Phasenübergang: Nobelpreisträger löst Physik-Rätsel mit KI

Mehr als zehn Jahre lang fragten sich Nobelpreisträger Giorgio Parisi und Francesco Zamponi von der Universität La Sapienza in Rom: Wie kann es sein, dass zwei völlig unterschiedliche physikalische Ansätze genau dasselbe Ergebnis liefern? Vielleicht war eine bisher noch unbekannte Symmetrie am Werk – oder eine unentdeckte mathematische Struktur. Doch die Lösung, die sie schließlich gefunden haben, ist viel banaler. »Die Antwort lag direkt vor uns, und wir hatten sie einfach nicht gesehen«, sagt Zamponi. Darauf gestoßen hat sie das KI-Sprachmodell Claude von Anthropic.

Parisi und Zamponi erforschen das Verhalten von amorphen Festkörpern, etwa Glas. Hier sind die Partikel nicht in einer regelmäßigen Struktur angeordnet wie bei Kristallen. Besonders spannend ist das »Jamming«: der Übergang von der flüssigen Phase, in der sich die Bestandteile noch bewegen können, zum starren Zustand. Das kann man sich wie ein Glas voller getrockneter Erbsen vorstellen, die festklemmen, wenn man sie zusammendrückt.

Den Übergang zur Jamming-Phase beschreiben zwei grundlegend verschiedene Modelle. Parisi und Zamponi nutzten einen »Mean-Field-Ansatz«, bei dem sie die Eigenschaften des Systems mitteln, statt jede Wechselwirkung einzeln zu verfolgen. Durch eine statistische Analyse etlicher möglicher Konfigurationen konnten die Physiker daraus sogenannte Exponenten ableiten. Sie beschreiben, wie häufig sehr kleine Abstände oder schwache Kontaktkräfte nahe am Übergang auftreten. Das Erstaunliche: Zwei der Exponenten, die sie bestimmten, scheinen sich stets zur Zahl eins aufzusummieren. Aus dieser Tatsache folgte eine Übereinstimmung zu einem völlig anderen theoretischen Ansatz.