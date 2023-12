Philippe II., Herzog von Orléans: Der Trinker, der mit der Ära des Sonnenkönigs aufräumte

Als der Sonnenkönig starb, tanzte sein Volk. Dabei hatte Ludwig XIV. Frankreich zur wirtschaftlich, politisch und kulturell bestimmenden Macht Europas erhoben. Diese Blütezeit kam allerdings auf Kosten des Volkes. Die Eroberung neuer Gebiete, die Förderung von Künstlern, der Umbau des Schlosses in Versailles und die Verlegung des Hofs – all das beglich der Monarch mit Steuergeldern. Man nannte ihn zwar Dieudonné – Gottesgeschenk –, Sonnenkönig und den »Großen«, und dennoch wurde Ludwigs Tod »nur von seinen Kammerdienern betrauert und sonst wenigen«, wie Louis de Rouvroy (1675–1755), der Herzog von Saint-Simon, in seinen Memoiren bemerkte, einer der bedeutendsten und ergiebigsten Quellen über den Alltag bei Hof und in der Hauptstadt. »Das ruinierte, bedrückte und verzweifelte Volk dankte Gott in einem skandalösen Taumel für die Erlösung, auf die es in seinen heißesten Wünschen nicht mehr zu hoffen gewagt hatte.«

Mit dem Tod des Königs am 1. September 1715 tauchten auf den Hauswänden der französischen Hauptstadt Schmähschriften und satirische Verse gegen den Verstorbenen auf. Als die Nachricht die Provinzen erreichte, wurden dort Dankgottesdienste abgehalten. Anlässlich des Begräbnisses feierte das Volk spontane Freudenfeste entlang der Route des Trauerzugs vom Schloss Versailles zur Kathedrale von Saint-Denis in Paris, dem Ort der Beisetzung. Es wurde musiziert, getanzt, gelacht, gesungen und viel getrunken. Manch übermütige Feiernde schleuderten dem Sarg auch Flüche, Flaschen oder Steine hinterher.

Die Menschen waren froh, dass Gott sein Geschenk wieder an sich genommen hatte. Denn das Schloss, die Kunst, der Prunk und die Prasserei des Königs hatten Unsummen verschlungen. Zudem war Ludwig mit der Zeit immer eitler, unduldsamer und frömmelnder geworden, seine Politik reaktionär. 1685 widerrief er beispielsweise das kein Jahrhundert zuvor erlassene Edikt von Nantes (1598), das den Protestanten in Frankreich Religionsfreiheit zugestanden hatte, und trieb die Hugenotten aus dem Land. Das gesellschaftliche Klima in den letzten Jahren des Sonnenkönigs war erdrückend. Intoleranz, Zensur und Willkür bestimmten den Alltag.