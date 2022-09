Phönizier: Der Himmelsspiegel von Mozia

Natürliche Wasserquellen speisten das Becken

Seit rund 60 Jahren graben Archäologen der Universität La Sapienza in Rom auf Mozia. Als sie vor 20 Jahren begannen, sich genauer mit dem vermeintlichen Hafen zu beschäftigen, legten sie das Becken trocken und dessen Einfassung aus Steinblöcken frei. Dabei stellten sie fest, dass unterirdische Quellen das Becken über Kanäle mit Wasser speisten. Zudem entdeckten die Forschenden im Umfeld die Überreste von Bauten, die zu drei Tempeln gehörten: einem großen Gebäude für den Wetter- und Himmelsgott Baal, östlich des Beckens. Unweit des Hauses von Baal, nördlich davon, lag ein Tempel der Astarte – die bedeutende phönizische Göttin ist dem Krieg zugeordnet, wurde aber auch als Liebesgottheit verehrt ähnlich der griechischen Göttin Aphrodite. Zudem gab es westlich des Beckens ein Heiligtum mit Bauten samt einer gemauerten Opfergrube unter freiem Himmel, die mit den Knochen von Opfertieren gefüllt war. Womöglich hatte man hier auch das Blut der Tiere dargebracht. Die Grube war mit zwei Steinankern verschlossen worden. Auch auf Grund von wasserbaulichen Installationen gehen die Ausgräber um Nigro davon aus, dass es sich bei den Überresten um eine Art Wasserheiligtum handelte.

Auf dem kreisförmigen Areal fanden sich zudem die Reste zahlreicher kleinerer Bauten, Stelen, Altäre, Opfergruben und Votivgaben. Die Funktion und die Lage dieser Funde, der Tempel und des Beckens zueinander ließen Nigro vermuten, dass alles zu einem großen Temenos, einem sakralen Areal, gehörte. Die kultischen Aktivitäten dürften sich um den Himmel, das Wasser und die damit verbundenen Gottheiten gedreht haben, wie es typisch für phönizische Glaubensvorstellungen war. Insbesondere das Element Wasser besaß vermutlich eine herausragende Bedeutung: So stellte sich bei den Grabungen heraus, dass zur Zeit der Phönizier – vom 8. bis 5. Jahrhundert v. Chr. – das Becken nie mit der Lagune verbunden war. Erst nach der Zerstörung von Mozia durch Dionysos I. legte man einen Kanal zum Meeresufer. Später, in römischer Zeit, wurden hier Fische gezüchtet, in der Neuzeit hatte man das Becken dann in eine Saline umgewandelt.

Ein Heiligtum ausgerichtet am Sternenhimmel

Viele Jahrhunderte zuvor hatten die Phönizier wohl im und um das Becken Rituale durchgeführt, mit dem Ziel, die Götter günstig zu stimmen und um sichere Seefahrten zu bitten. Diese These stützt Nigro mit Verweis auf die Bauten und ihrer Ausrichtung: Die Längsachse des Baal-Tempels etwa weist ungefähr nach Ostsüdosten – dorthin, wo das Sternbild Orion zur Wintersonnenwende aufgeht. Die Phönizier identifizierten Orion mit dem Gott Baal. Zudem bestätigte ein Fund indirekt Nigros These: Im Kontext des Baal-Tempels stießen die Ausgräber auf eine Bronzenadel, die einst zu einem antiken Navigationsgerät gehörte.

Der Haupteingang des Baal-Tempels war nach Südsüdwesten ausgerichtet – ebenso der Tempel der Astarte. Auf dieser Achse erscheint am sommerlichen Nachthimmel der Planet Venus, mit dem die Göttin Astarte gleichgestellt war. Im Tempelinneren, in einer Nische an der Nordseite, stand vermutlich ein Bildnis der Göttin – in der Verlängerung der Nische liegt im Westen Siziliens der Berg Eryx. Dort befand sich in phönizischer Zeit eine gleichnamige Siedlung der Elymer. Sie waren Teil der vorgriechischen Bevölkerung Siziliens und hatten ebenfalls einen Tempel für Astarte beziehungsweise Aphrodite oder Venus errichtet, der laut Cicero wegen seines Reichtums und seiner Tempelprostitution bekannt war.

© A. Salinas / Museo Archeologico Regionale, Palermo; Nigro, L.: The sacred pool of Ba'al: a reinterpretation of the ‘Kothon’ at Motya . Antiquity 2022, fig. 7 (Ausschnitt) Statuenfragmente | In der Nähe des sakralen Beckens von Mozia sowie in der Lagune vor der Insel fanden sich das Basisfragment und der Torso einer Statue.

Auch die Tag-und-Nacht-Gleichen waren im Temenos mit Stelen und Nischen markiert, genauer gesagt stiegen bestimmte Sterne zu diesen Zeitpunkten an den gekennzeichneten Stellen auf, etwa Sirius am Südhimmel zur Tag-und-Nacht-Gleiche im Herbst. Zu guter Letzt: Das Wasserheiligtum, das sich im Westen gen Sonnenuntergang befindet, ist Nigro zufolge mit Unterweltsvorstellungen verknüpft. Darauf deute die Opfergrube hin, die ins Erdreich hinabführt.

Eine Statue des Baal ragte inmitten des Beckens auf

Bei den Grabungen dokumentierten die Forscher am nördlichen Beckenrand eine Reihe vorspringender Blöcke. An dieser Stelle könnten die Heiligtumsbesucher Wasser geschöpft oder rituelle Waschungen vorgenommen haben. Jedenfalls gelangte man hier leicht ans Wasser, das nicht sehr tief hinabreichte: gerade einmal anderthalb Meter. Schiffe konnten das Becken also recht sicher nicht befahren, was eben einer Deutung als Hafen oder Trockendock widerspricht.