Photomolekularer Effekt: Licht lässt Wasser verdunsten – ganz ohne Wärme

Manchmal wirkt Physik wahre Wunder. So auch in diesem Fall: Licht kann Wasser zwar nicht in Wein verwandeln, aber offenbar verschwinden lassen. Das hat ein Forscherteam am Massachusetts Institute of Technology (MIT) nun in einer Reihe von akribisch geplanten Experimenten beobachtet. Demnach ist nicht nur Wärme in der Lage, Wasser zum Verdunsten zu bringen; auch Photonen, die auf eine Fläche treffen, an der Luft und Wasser zusammenkommen, können Wassermoleküle herauslösen und in die Höhe treiben. Diesen photomolekularen Effekt, wie die Forschenden das Phänomen getauft haben, beschreiben sie ausführlich im Fachmagazin »PNAS«.

Die Verdunstung von Wasser ist allgegenwärtig und wir Menschen beobachten und nutzen sie, seit es uns gibt. Angefangen vom Schweiß, der unseren Körper abkühlt, über den Tau, der in der Morgensonne verdampft, bis hin zur Dampfmaschine. Doch offenbar fehlte die ganze Zeit ein entscheidendes Puzzlestück, um den Prozess in Gänze wissenschaftlich zu verstehen.

Dass auch sichtbares Licht imstande ist, Wasser verdunsten zu lassen, könnte in der Natur weit verbreitet sein und womöglich enorme Auswirkungen auf die Grundlagenforschung haben. Unter Umständen ließe sich damit etwa ein 80 Jahre altes Rätsel der Klimawissenschaft lösen. Messungen haben in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass Wolken mehr Sonnenlicht absorbieren, als die herkömmliche Physik für möglich hält. Der photomolekulare Effekt könnte erklären, wie der sichtbare Teil des Sonnenlichts die Wolken zusätzlich zur Wärmestrahlung aufheizt und so die Wolkenbildung beeinflusst. Das wiederum hätte Folgen für die Berechnung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wolkendecke und den Niederschlag. Aber es sind auch neue industrielle Anwendungen auf Basis des Effekts denkbar wie beispielweise solarbetriebene Trocknungsanlagen.