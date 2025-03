Phthalat im Kinderurin: Überraschend aufgetauchter Weichmacher stammt aus Sonnencreme

Auf der Suche nach der Quelle für die unerwünschte Substanz rückten bald Sonnenschutzmittel in den Fokus, die den UV-Filter DHHB (Diethylamino-hydroxybenzoyl-hexyl-benzoat) enthalten. Bei dessen Herstellung kann DnHexP entstehen. Dieser Verdacht hat sich bewahrheitet, wie das LANUV berichtet.

»Die neuen Untersuchungsergebnisse bestätigen den Zusammenhang, dass der Weichmacher aus dem verunreinigten UV-A-Filter DHHB in Sonnenschutzmitteln stammt«, erklärt Elke Reichert, Präsidentin des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, laut einer Pressemitteilung. Die CVUÄ haben 42 Sonnenschutzmittel untersucht, von denen 31 den Filter DHHB enthielten. In sechs Mitteln wiesen sie auch DnHexP nach. In den 250 untersuchten Urinproben fand das LANUV sowohl MnHexP als auch andere Abbauprodukte des UV-Filters DHHB. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Die Haut – Schutzmantel und Sinnesorgan

Die im Kinderurin gemessenen Werte für MnHexP seien allerdings so gering, dass es keinen Grund zur Besorgnis gebe, schreibt das LANUV weiter. Zu dieser Einschätzung kam auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in einer Stellungnahme von März 2024. Es sei nach wie vor sicher, sich mit Sonnenschutzmitteln einzucremen: »Nach derzeitigem Stand des Wissens sind gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Verwendung derart verunreinigter Mittel sehr unwahrscheinlich«, schreibt das BfR. Da es bislang keinen festgelegten Grenzwert für die Aufnahme von MnHexP oder DnHexP gibt, hat die Behörde im März 2024 einen vorläufigen Wert dafür ermittelt, welche Menge an DnHexP ein Mensch täglich ohne gesundheitliche Bedenken aufnehmen kann. Die Mengen in den Proben wiesen auf eine wesentlich geringere Belastung hin, schreibt das BfR.