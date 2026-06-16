Zeitreisen: Physiker finden Weg, Nachrichten in die Vergangenheit zu schicken

Quanteninformationen hingegen überstehen eine Zeitreise. Werden zwei Quantenobjekte miteinander verschränkt, sind ihre Zustände miteinander verwoben, egal, wie die Teilchen getrennt werden und ob das im Raum oder in der Zeit geschieht. Auf diese Weise können verschränkte Photonen mathematisch so wirken, als wäre eines in der Zeit zurück gereist und hätte das andere beeinflusst. Das hat einer der Autoren des jüngsten Papers, der Quanteninformatiker Seth Lloyd vom Massachusetts Institute of Technology, bereits im Jahr 2011 in einer theoretischen Arbeit gezeigt.

Doch in der Realität scheint uns selbst dann noch die Welt in gewohnter kausaler Ordnung. Alles, was entlang so einer geschlossenen Kurve passiert, kann aus quantenmechanischer Sicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ohnehin geschehen. Erst nachträglich, wenn man die Information aus der Zukunft hat, weiß man, welcher Vorgang auf die Zeitreise zurückzuführen ist. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Geschichte Zeitrechnung – Der Mönch, der das Jahr 1 erfand

Praktisch verhindert außerdem allgegenwärtiges Rauschen, dass Signale unverändert durchkommen. In der neuen Arbeit untersuchten die Autoren um Lloyd, wie es angesichts solchen Rauschens gelingen kann, Nachrichten aus der Zukunft zu empfangen.

Die Physiker stellten fest: Bezieht man das Rauschen mit ein, ist es sogar einfacher, Botschaften in die Vergangenheit zu schicken als in die Zukunft. Dazu braucht es einen speziellen Empfänger. Sobald man ihn konstruiert hat, weiß man, dass und auf welche Weise sich mit ihm die Nachrichten decodieren lassen. Mit der Information über die gelungene Entschlüsselung in der Vergangenheit kann man wiederum in der Zukunft das Signal entsprechend passend zurückschicken. Dieser Wissensvorsprung macht die Kommunikation rückwärts in der Zeit überraschend effizient.

Die Erkenntnisse sind rein mathematisch. Ob und wie sie sich im Labor umsetzen lassen, ist unklar. Doch bereits für die Theorie der Quantenphysik sind solche unkonventionellen Betrachtungen wertvoll: Immer wieder zeigt sich, dass hier unser klassisches Verständnis von Ursache und Wirkung an seine Grenzen kommt.