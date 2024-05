Phytoplankton: Arktische Algen verhalten sich bei Hitzewellen seltsam

Kleinste Algen, die im Meer leben – Phytoplankton genannt –, reagieren auf kurzfristige Hitzewellen ganz anders als auf konstant höhere Temperaturen. Wie neue Experimente zeigen, liegt der Schlüssel wohl in der Abkühlphase nach einem Hitzeschub. Die Ergebnisse hat ein Team um Klara Wolf und Björn Rost vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven jetzt in der Fachzeitschrift »Science Advances« veröffentlicht.

Die Fachleute wollten testen, wie kurzfristige Temperaturänderungen Kleinstlebewesen im Wasser beeinflussen. Denn je stärker die Durchschnittstemperatur auf der Erde steigt, desto häufiger ereignen sich auch Hitzewellen im Ozean: Über Tage oder gar Monate heizen sich große Bereiche der Meere dann um mehrere Grad Celsius auf. Das erste Mal beobachtete man eine solche riesige Warmwasserblase zwischen 2013 und 2015 im Nordostpazifik. Dieser »Blob« hatte verheerende Auswirkungen auf die Meeresbewohner: Schädliche Algenblüten bildeten sich, manche Tierarten starben massenhaft ab. Seither kommen solche Extremereignisse gehäuft vor und werden Simulationen zufolge mit fortschreitendem Klimawandel noch häufiger und stärker werden.

Wie Phytoplankton auf solche Schwankungen reagiert, ist bislang weitgehend unbekannt. Die winzigen Organismen bilden jedoch die Basis des Nahrungsnetzes in den Ozeanen – ihr Verhalten zu verstehen, ist daher wichtig, um vorauszusagen, wie sich marine Hitzewellen auf die Ökosysteme und deren Bewohner auswirken.