Pilzinfektionen: »Darum können wir ›The Last of Us‹ dankbar sein«

Oliver Kurzai: Sie haben einen konkreten Nutzen davon. Aber dass sie sich dessen bewusst sind, davon kann man nicht ausgehen. Und was den Komplexitätsgrad der Wirte betrifft: Es gibt einen Parasiten – allerdings keinen Pilz –, der Mäuse und andere kleine Nager befällt und ihnen die Angst vor Raubtieren nimmt. Sie werden dann häufiger gefressen, wodurch sich der Parasit besser verbreitet. Das ist eine umfassende Verhaltensänderung, und zwar an Tieren, die definitiv komplexer aufgebaut sind als Ameisen. Wenn das mit Mäusehirnen funktioniert, gibt es eigentlich nicht mehr viele Gründe, warum es mit menschlichen Gehirnen nicht gehen sollte. Allerdings kennen wir keinen einzigen Fall, der auch nur annähernd so extrem wäre wie in »The Last of Us« dargestellt.

© quangpraha / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Parasitärer Pilz | Einmal infiziert, hat ein Insekt keine Chance mehr: Der Pilz übernimmt das Kommando beim noch lebenden Tier. Am Ziel angekommen, wächst er aus dem Insektenkörper, von dem er sich ernährt, heraus und bildet Sporen.

Weltweit gibt es mehrere Millionen Pilzarten. Nur etwa 300 davon verursachen Krankheiten beim Menschen. Tun sich Pilze schwer damit, uns zu infizieren?

Die meisten kommen mit hohen Temperaturen nicht gut zurecht. 37 Grad ist für viele von ihnen keine geeignete Wachstumstemperatur mehr, weshalb sie im menschlichen Körper nicht gedeihen und uns folglich nicht infizieren. Am Nationalen Referenzzentrum für Invasive Pilzinfektionen bekommen wir es ungefähr einmal im Monat mit einem Pilzerreger zu tun, den wir vorher noch nie gesehen haben. Meist werden aber nur einzelne Personen infiziert. Die Pilze, die mehr als 10 000 invasive Infektionen pro Jahr verursachen, stammen aus einem relativ schmalen Spektrum von fünf bis zehn Gattungen.

Martin Väth: Außerdem schützt uns unser Immunsystem in der Regel sehr gut vor Pilzinfektionen, jedenfalls bei gesunden Menschen. Genetische Untersuchungen an Patienten, die wegen solcher Infektionen dauerhaft behandelt werden müssen, haben gezeigt, dass es ganz bestimmte Immunreaktionen braucht, um Pilze abzuwehren. Dazu gehört die so genannte Typ-3-Antwort, die über T-Helfer-17-Zellen sowie über neutrophile Granulozyten vermittelt wird. Die darf nicht gestört sein. Bei den meisten Leuten funktioniert sie aber problemlos.

© Daniel Peter, Institut für Hygiene und Mikrobiologie, Universität Würzburg (Ausschnitt) Oliver Kurzai | Der Mediziner leitet das Nationale Referenzzentrum für invasive Pilzinfektionen und ist Vorstand des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie am Universitätsklinikum Würzburg. Schwerpunktmäßig befasst Oliver Kurzai sich mit der Infektionsbiologie von humanpathogenen Pilzen und Bakterien.

Also sind Pilzinfektionen eher ein Randthema in der medizinischen Forschung?

Oliver Kurzai: Momentan leider ja. Wenn wir in die medizinische Mikrobiologie schauen, gibt es in Deutschland exakt einen einzigen Lehrstuhl, der sich mit Pilzen beschäftigt. Das ist meiner in Würzburg. Alle anderen befassen sich mit Parasiten oder Bakterien. Gut ist das nicht, denn während sich bakterielle Infektionen oft standardisiert behandeln lassen, sind Pilzkrankheiten fast immer eine Herausforderung, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch. Und die Meldedaten ans Nationale Referenzzentrum steigen seit Langem. Mittlerweile beraten wir Kliniker in Deutschland in deutlich über 1000 Fällen pro Jahr. Darum können wir dankbar sein für eine Fernsehserie wie »The Last of Us«, die ein Licht auf diese manchmal vergessene Erregergruppe wirft.