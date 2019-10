Zeitumstellung: Plädoyer für die Winterzeit

Testen Sie sich einmal selbst! Ein deutliches Zeichen für einen sozialen Jetlag ist, wenn Sie zum Aufstehen einen Wecker benötigen. Es zeigt, dass Ihre Körperuhr und die soziale Uhr nicht miteinander im Einklang stehen. Der soziale Jetlag nimmt dabei nicht nur mit der Uhrenumstellung im Frühjahr zu, er variiert außerdem innerhalb einer Zeitzone: Je weiter westlich ein Ort in einer Zeitzone liegt, desto später geht hier die Sonne relativ zur Uhrzeit auf. Wie empfindlich unser Körper auf die regionalen Besonderheiten reagiert, konnte die Medizinerin Fangyi Gu vom US-amerikanischen National Cancer Institute in Maryland 2017 nachweisen. So stieg das Risiko, an Krebs zu erkranken, von den östlichen zu den westlichen Rändern innerhalb jeder der vier amerikanischen Zeitzonen hin an. Darüber hinaus gibt es Indizien dafür, dass ein sozialer Jetlag auch das Risiko erhöht, eine Depression zu entwickeln.

Jugendliche leiden besonders

Die Studienlage zu den kurzfristigen Auswirkungen der Zeitumstellung auf Gesundheit und kognitive Leistungsfähigkeit ist weniger eindeutig. Das hat mehrere Gründe: Zum einen sind die Stichproben der Studien meist klein und der Beobachtungszeitraum kurz; zudem ist es äußerst schwierig, konstante Rahmenbedingungen herzustellen. Auch sind Ergebnisse aus verschiedenen Ländern auf Grund unterschiedlicher Breitengrade und Lichtverhältnisse nur bedingt vergleichbar. Zuletzt erleben nicht alle Menschen die Beeinträchtigungen gleich stark. Und so leiden die einen mehr und die anderen weniger oder gar nicht unter der Uhrenumstellung.

Laden... © Karte: loveguli / Getty Images / iStock; Daten: www.zeit.de/wissen/2018-12/zeitumstellung-sommerzeit-winterzeit-eu-abschaffung-norbert-hofer; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Wo ist es wie lange hell? | Die Grafik zeigt, wie sich an vier Orten in Deutschland die Uhrzeiten im Januar und Juni für Sonnenaufgang und -untergang ändern, je nachdem, ob Sommer- oder Winterzeit herrscht.

Recht gut belegt ist immerhin, dass besonders Jugendliche negativ von der Umstellung im Frühjahr betroffen sind. Sie schlafen in der ersten Woche insgesamt weniger, schlafen weniger gut ein und schlechter durch und sind tagsüber daher im Schnitt müder als sonst. Diana Medina zeigte 2015 an der Cornell University in New York, dass die Umstellung auf Sommerzeit bei Studenten zu Schlafmangel, verzögerten Reaktionszeiten und mehr Fehlern während eines psychomotorischen Aufmerksamkeitstests führte.

In den Tagen nach der Zeitumstellung im Frühjahr kommt es auch zu mehr Verletzungen am Arbeitsplatz, und die Zahl der Arztbesuche nimmt in den ersten zwei bis drei Wochen generell zu. Offenbar steigt zum Beispiel das kardiovaskuläre Risiko: Eine Übersichtsarbeit des italienischen Mediziners Roberto Manfredini von der Universität Ferrara aus dem Jahr 2018 legt nahe, dass insbesondere die Zeitumstellung im Frühjahr mit einer erhöhten Anzahl an Herzinfarkten einhergeht. Damit nicht genug: Kyoungmin Cho von der University of Washington wies 2017 nach, dass Richter zu Beginn der Sommerzeit härtere Urteile fällen.

Einzelne Studien kommen zwar zu dem Schluss, dass es bei Sommerzeit weniger Verkehrsunfälle gibt, weil es beim abendlichen Berufsverkehr heller ist. Allerdings darf man nicht vergessen, dass es im Sommer (ganz unabhängig von der Sommerzeit) länger hell ist und die Unfallgefahr dadurch allgemein sinkt. Würde ganzjährig die Sommerzeit gelten, fände der morgendliche Berufsverkehr vor allem im Winter noch stärker als bisher im Dunkeln oder bei Dämmerung statt, was die Unfallzahlen ansteigen lassen würde.

Was, wenn die Sommerzeit käme?

Wie sähe das Szenario einer ganzjährigen Sommerzeit aus? Im Sommer schlafen wir natürlicherweise später, dies wird allerdings durch die künstliche Sommerzeit verstärkt. Im Herbst, im Winter und teilweise auch im Frühling müssten wir zudem morgens im Dunkeln aus dem Haus. Am schlimmsten würde es den Norden Deutschlands treffen: In List auf Sylt, der nördlichsten Gemeinde Deutschlands, würde die Sonne im Dezember erst gegen 10 Uhr aufgehen!

Methodisch ist es schwierig, die langfristigen Effekte einer permanenten Sommerzeit zu untersuchen. Hierzu müsste man die Auswirkungen im Vergleich zu einer dauerhaften Winterzeit innerhalb eines Landes vergleichen. In Russland war dies jedoch möglich. Hier wurde 2011 die ganzjährige Sommerzeit eingeführt. Die Folgen für die Bevölkerung waren derart negativ, dass man sich 2014 für die durchgängige Normalzeit entschied. Mikhail Borisenkov von der Russischen Akademie der Wissenschaften untersuchte von 2009 bis 2016 insgesamt 8000 russische Kinder und Jugendliche. Während der künstlichen Sommerzeit stieg unter der Woche die Anzahl derer mit sozialem Jetlag und chronischem Schlafmangel. Viele der Heranwachsenden zeigten außerdem im Sommer Symptome einer Winterdepression.

Die Studienlage ist eindeutig: Wir sollten die permanente Winterzeit einführen

Zu wenig Schlaf verursacht auf Dauer nicht nur kognitive Defizite, sondern kann auch körperlich krank machen. Brian Preston fand 2009 am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig heraus, dass jene Säugetiere, die am längsten schlafen, die höchsten Konzentrationen an weißen Blutkörperchen im Blut haben. Sie sind somit resistenter gegenüber Parasiten und anderen Erregern. Wie wichtig Schlafdauer und Schlafeffizienz für unsere Immunabwehr sind, legte Sheldon Cohen von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh 2009 dar. Er infizierte 135 Teilnehmer per Nasenspray mit einem Rhinovirus und schickte sie mehrere Tage in Quarantäne. Wer weniger als sieben Stunden pro Nacht schlief, entwickelte dreimal häufiger eine Erkältung als Probanden mit mehr als acht Stunden Schlaf. Und Personen, die mehr als acht Prozent der Zeit wach lagen, waren ebenfalls anfälliger für eine Infektion. Auch eine Grippeschutzimpfung ist nur dann sinnvoll, wenn Sie danach ausreichend schlafen, denn sonst nimmt die Immunantwort ab.

Die Umstellung auf die Winterzeit stellt hingegen für die meisten Menschen kaum ein Problem dar. Für die Rückkehr zur Normalität wird die Nacht der Uhrenumstellung um eine Stunde verlängert. Das kommt unserer inneren Uhr gelegen, denn bei den meisten Menschen läuft sie etwas langsamer als im 24-Stunden-Takt.

Die Studienlage ist eindeutig: Wir sollten die permanente Winterzeit einführen. Sie ist die Normalzeit und entspricht eher unserem biologischen Rhythmus: Im Winter werden wir durch den helleren Morgen besser wach und fit, im Sommer können wir dann bei früh einsetzender Dunkelheit besser einschlafen. »Sommerzeit« mag sich gut anhören, bringt aber unerwünschte Nebenwirkungen mit sich und hat kaum positive Effekte. Im Gegenteil: Sie ist chronobiologisches Gift für uns.

Sollte sie aller Vernunft zum Trotz dennoch dauerhaft eingeführt werden, dann müssen wir die genannten Risiken tragen und versuchen, sie zu mindern. Das heißt, wir sollten uns im Winter um mehr künstliches Licht am Morgen bemühen und dürften die hellen und lauen Sommerabende nur selten genießen, um trotzdem zeitig ins Bett zu gehen.

Oder wir verändern unser gesellschaftliches Leben dahingehend, dass Schule und Arbeit später oder flexibel beginnen oder der Mittagsschlaf in Deutschland salonfähig wird. Solche Strategien brauchen wir eigentlich schon heute, damit wir endlich genügend schlafen.