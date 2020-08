Sandmücken in Deutschland: Plagegeister auf dem Vormarsch

Sie schlägt in warmen Sommernächten zu, heimlich und kaum spürbar. Während des Schlafs sucht die Sandmücke ihr Opfer heim, sticht es mit Vorliebe ins Gesicht oder in den Nacken und saugt mehrere Minuten lang Blut. Zurück bleibt eine winzige rote Stelle und Juckreiz – nichts Schlimmes eigentlich. Und doch kann ein Stich dieser unscheinbaren Mücke mit den hervorstechenden schwarzen Knopfaugen gefährlich werden. Denn die Sandmücken, wissenschaftlich Phlebotominae genannt, können ernsthafte Krankheiten übertragen.

Bislang waren diese Insekten in Deutschland fast unbekannt. Ihre blutdurstigen Vertreter sind am Mittelmeer, im Nahen und Mittleren Osten sowie in den Tropen heimisch, denn sie mögen es warm. Insofern fanden nächtliche Begegnungen nur im Sommerurlaub statt, doch das ändert sich gerade. Seit einigen Jahren schwirren die Sandmücken vereinzelt auch in Südwestdeutschland herum, langsam erobern sie nördlichere Gebiete. Vor allem eine Art wird seit einigen Jahren immer häufiger beobachtet: Phlebotomus mascittii.

Die Biologin Sandra Oerther erforscht die gerade einmal zwei Millimeter kleinen Tiere seit Jahren genauer. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über die winzigen Insekten, der Vorschlag kam vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. In den lauen und windstillen Sommernächten 2020 ist Oerther in Rheinland-Pfalz und in Baden unterwegs, um Sandmücken zu fangen. Doch das klingt einfacher, als es ist: Zum einen sind die sandfarbenen Insekten mit der starken Behaarung in der Nacht kaum zu erkennen, zum anderen verbringen sie ihr kurzes Leben hier zu Lande in sehr speziellen Brutplätzen, meist in alten, naturbelassenen Scheunen oder Ställen mit lehmhaltigem Boden.

Ausbreitung trotz schlechter Flugleistung

»Sie springen einen nicht gerade an«, sagt Sandra Oerther – im Gegensatz zur ebenfalls invasiven Asiatischen Tigermücke Aedes albopictus), die sich seit einigen Jahren in Süddeutschland erfolgreich und schnell ausbreitet, auch am Tage aktiv ist und obendrein gefährliche Viruserkrankungen wie die Zikavirus-Infektion oder das Denguefieber überträgt. Anders als die meisten sich in Gewässern entwickelnden Stechmücken favorisiert die Sandmücke terrestrische Lebensräume mit hoher Bodenfeuchte, zudem mag sie es windstill, ein schlechter Flieger ist sie ohnehin. Ihre Larven findet man je nach Art in Höhlen, Baum- und Felsspalten, in Böden tropischer Regenwälder oder in Tiergehegen. Etwa 1000 Arten gibt es weltweit, 25 davon leben in Europa. In Deutschland wurden bislang nur zwei nachgewiesen.