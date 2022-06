Beobachtungstipps : Am Morgenhimmel spielt die Musik

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Im Schutz der Plejaden | Ende Juni begegnen sich Mond und Venus mit rund zwei Grad Abstand im Sternbild Stier. Besonders sehenswert ist dieses Treffen, weil das Siebengestirn über ihnen zu wachen scheint.

Mars finden wir, rund 0,5 mag hell, am Morgenhimmel. Zu Beginn des Monats befindet er sich noch nahe am hellen Jupiter; am 23. Juni erhält er Besuch vom abnehmenden Mond. Seine Beobachtungsbedingungen verbessern sich: So geht Mars zum Monatsende gegen 01:40 Uhr MESZ auf und steht bei beginnender bürgerlicher Dämmerung, gegen 04:30 Uhr, stattliche 26 Grad über dem Osthorizont (siehe »Viel los im Sternbild Fische«). Um den etwa sieben Bogensekunden großen Planetenscheibchen Details auszumachen, braucht es aber beste Beobachtungsbedingungen (Seeing) und ein scharfes Auge. Bis zur Opposition des Roten Planeten am 8. Dezember ist noch ein halbes Jahr Zeit.

Jupiter macht am Morgenhimmel Boden gut. Der zum Monatsende –2,4 mag helle Gasplanet geht am Monatsersten um 02:52 Uhr MESZ auf, am 30. Juni sogar schon um 01:06 Uhr. Zum Monatsende steht er bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung rund 30 Grad über dem Horizont. Im Teleskop erscheint er als (über seinen Äquator gemessen) knapp 41 Bogensekunden großes Scheibchen. Damit hat die diesjährige Saison zur Beobachtung des Riesenplaneten und seines Mondsystems begonnen. Mehrfach kommt es im Monatslauf zu Ereignissen der vier großen Jupitermonde. Am 1. Juni ist Jupiter 1,6 Grad westlich des schwächeren Mars. Der Erdtrabant passiert Jupiter vom 21. auf den 22. des Monats südlich.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Viel los im Sternbild Fische | Von 21. bis 23. Juni 2022 muss man ebenfalls früh aufstehen, um am Südosthorizont unseren Mond, den Roten Planeten und den Gasriesen Jupiter zu erhaschen.

Saturn steht am 5. Juni im Sternbild Steinbock im Stillstand und beginnt damit seine Oppositionsschleife. Er entwickelt sich vom Morgenhimmelplanet zum Objekt der zweiten Nachthälfte: Am 1. Juni geht der Ringplanet um 01:40 Uhr MESZ auf; am Monatsletzten erscheint er bereits um 23:46 Uhr über dem Horizont. Seinen Kulminationspunkt in knapp 26 Grad Höhe erreicht er Ende Juni in der Dämmerung. Saturn ist 0,6 mag hell. Im Teleskop erscheint die Planetenscheibe unter einem Winkel von 18 Bogensekunden. Sein Ringsystem ist 42 Bogensekunden groß. Der Mond stattet Saturn vom 18. auf den 19. Juni seinen monatlichen Besuch ab.