Planetenlauf im Februar 2026: Abendliches Planetenspektakel mit Merkur

Mars bleibt nach seiner Konjunktion am 9. Januar unsichtbar.

Jupiter stand im Vormonat in Opposition und ist auch im Februar optimal zu beobachten: Hoch im Osten schmückt er nach Sonnenuntergang das Sternbild Zwillinge und strahlt dort mit einer scheinbaren Helligkeit von –2,6 mag. Bereits am Monatsersten um 22:46 Uhr erreicht Jupiter mit knapp 63 Grad seinen höchsten Punkt über dem Horizont. Bis zum Ende des Monats verschieben sich seine Kulminationszeiten auf 20:51 Uhr. Am 28. Februar geht der Riesenplanet um 05:00 Uhr unter. Auf der zur Monatsmitte rund 44 Bogensekunden großen Jupiterscheibe zeichnen sich Wolkenbänder, Flecken und auch immer wieder Schatten der vier großen Jupitermonde ab. So sind am 12. Februar ab etwa 20:00 Uhr für rund anderthalb Stunden sowohl Europas als auch Kallistos Schatten auf der Planetenatmosphäre zu sehen. Es ist der einzige mehrfache Schattenwurf in diesem Monat. Der zunehmende Mond passiert Jupiter vom 26. auf den 27. Februar nördlich.

© Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Planetenkette mit dunklem Mond | Tief über dem westsüdwestlichen Horizont im Sternbild Wassermann reihen sich am frühen Abend des 18. Februar Venus, Merkur und Saturn zu einer zarten Planetenkette auf, begleitet von der schmalen, kaum beleuchteten Mondsichel. Die durchaus besondere Szene zeigt sich allerdings nur bei ausgezeichneter Horizontfreiheit.

Saturn wird Ende März seine Konjunktion erreichen und verabschiedet sich im Februar langsam vom Abendhimmel. Am 1. Februar finden wir ihn bei Ende der bürgerlichen Dämmerung noch 30 Grad über dem Südwesthorizont – gute drei Stunden später geht er unter. Zum Monatsende erscheint er nur noch in zwölf Grad Höhe, sobald der Himmel dunkel genug ist; sein Untergang verfrüht sich auf 19:52 Uhr. Im Teleskop erscheint Saturn als 16 Bogensekunden große Scheibe. Seine Ringe sind gut sichtbar, mit knapp drei Grad aber nur leicht geneigt. Der Mond passiert Saturn am 19. Februar. Zur Monatsmitte bilden Saturn, Merkur, Venus und Jupiter eine Planetenparade am Abendhimmel.

Uranus finden wir weiterhin im Sternbild Stier – rund fünf Grad südsüdwestlich des bekannten Sternhaufens der Plejaden (Messier 45). Als Planet des äußeren Sonnensystems bewegt er sich gegenüber dem Fixsternhimmel sehr langsam. Das ist insbesondere um den 4. Februar der Fall, wenn er seine scheinbare Bewegung von rückläufig (westwärts) zu rechtläufig (ostwärts) umkehrt. Der Planet beendet damit seine Oppositionsschleife. Mit einer scheinbaren Helligkeit von 5,7 mag ist Uranus ein Abendhimmelobjekt. Am 15. Februar erreicht er um 18:18 Uhr seinen höchsten Punkt am Himmel. Dies fällt zwar bereits in die Dämmerung, doch durch seine Höhe von gut 59 Grad bleibt er noch rund sieben Stunden am Himmel beobachtbar. Zum Monatsende geht Uranus gegen 01:14 Uhr unter. Im Teleskop zeigt er sich als 3,6 Bogensekunden große, leicht grünliche Scheibe.

Neptun nähert sich wie Saturn seiner Konjunktion, die er Ende März erreichen wird. Damit verschwindet auch er zum Monatsende vom abendlichen Himmel. Er steht so dicht bei Saturn, dass dieser als einfache Aufsuchhilfe für den nur 7,8 mag hellen Neptun dient. Saturn wandert von West nach Ost an Neptun vorbei und passiert ihn am 16. Februar mit einem minimalen Abstand von 53 Bogenminuten genau südlich. Ein Weitfeldteleskop zeigt beide Planeten gleichzeitig, wobei der ferne Neptun bei schwacher Vergrößerung nicht von einem Stern zu unterscheiden ist. Erst bei hoher Vergrößerung ist er als 2,2 Bogensekunden große, blassblaue Scheibe zu erkennen. Viel Zeit zum Beobachten bleibt allerdings nicht: Zur Monatsmitte geht Neptun bereits gegen 20:35 Uhr unter.