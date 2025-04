Planetenlauf im April 2025: Eingeschränkte Planetenparade

Merkur ist in diesem Monat unbeobachtbar. Der innerste Planet steht zwar am 21. April mit 27,4 Grad Abstand zur Sonne in größter westlicher Elongation, doch die morgendliche Ekliptik verläuft zu flach zum Osthorizont, als dass er sich rechtzeitig aus der Dämmerung heben könnte. Hinzu kommt Merkurs südliche ekliptikale Position. Nicht einmal die Nähe der hellen Venus kann da beim Aufsuchen helfen.

Venus etabliert sich nach ihrer unteren Konjunktion am 23. März nun am Morgenhimmel. Sie schafft dies im Gegensatz zu Merkur, weil sie einerseits mit –4,8 mag zur Monatsmitte strahlend hell ist und sich andererseits nördlich der Sonnensystemebene befindet. Auf Grund der flach stehenden Ekliptik ergibt sich dennoch keine gute Morgensichtbarkeit. Venus’ Horizonthöhe wächst zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung, wenn die Sonne genau 6 Grad unter dem Horizont steht, trotz ihres zunehmenden Winkelabstands zur Sonne kaum: Die Venushöhe beträgt am 1. April um 06:24 Uhr MESZ etwa 5 Grad, am 15. April um 05:53 Uhr 6,8 Grad und am 30. April um 05:22 Uhr nur wenig mehr als 7 Grad. Wer sich von diesen ungünstigen Umständen nicht abschrecken lässt und einen klaren Horizont hat, kann verfolgen, wie das Venusscheibchen im Monatslauf von 57 Bogensekunden am 1. April auf 37 Bogensekunden am Monatsletzten schrumpft und der Beleuchtungsgrad dabei von 3,7 auf 28 Prozent zunimmt. Venus bewegt sich nach ihrer unteren Konjunktion von der Erde fort. Die schmale Mondsichel passiert Venus am Morgen des 25. April südlich. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Die Sonne – Expedition in eine heiße Hölle Download (Abo)

Mars verabschiedet sich vom Sternbild Zwillinge und tritt am 12. April in den Krebs über. Er entfernt sich von der Erde; seine scheinbare Helligkeit sinkt im Monatslauf leicht von 0,4 auf 0,9 mag. Zum Monatsanfang finden wir ihn bei Ende der Abenddämmerung knapp 64 Grad hoch im Süden. Seine Untergangszeiten verfrühen sich von 04:38 Uhr am 1. April auf 03:12 Uhr am Monatsletzten. Mars schmückt also weiterhin den Abendhimmel, doch das teleskopische Beobachten wird immer herausfordernder, weil der Winkeldurchmesser des Roten Planeten von 8,2 auf nur noch 6,6 Bogensekunden schrumpft. Achten Sie bei ruhiger Luft und hoher Vergrößerung auf die nördliche Polkappe: Ihr Abschmelzen kann entweder rasch oder langsam erfolgen. Am 16. April erreicht Mars sein Aphel, also den sonnenfernsten Punkt seiner Bahn. Obwohl der Frühling auf der Nordhalbkugel des Mars Ende Mai in den Sommer übergeht, kann die Nordpolarkappe auf Grund der großen Sonnenentfernung von 1,67 Astronomischen Einheiten sogar wieder etwas anwachsen – ein Phänomen, das bei Planetenbeobachtern unter dem englischen Begriff »aphelic chill« bekannt ist. Besonders Planetenfotografen können versuchen, diese Erscheinung zu verfolgen. Die Ursache für den Effekt liegt in der im Vergleich zur Erde deutlich größeren Exzentrizität der Marsbahn, wodurch der Abstand zur Sonne im Jahresverlauf stärker variiert. Generell ereignen sich Marssommer auf der Nordhalbkugel nahe dem Aphel und sind wegen der großen Sonnenentfernung besonders kalt. Der zunehmende Mond passiert Mars vom 5. auf den 6. April nördlich (siehe »Der Mond besucht Mars«).