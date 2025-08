Planetenlauf im August 2025: Venus und Jupiter bilden Doppelgestirn

Merkur erreicht am 1. August seine untere Konjunktion. Die steil vom Osthorizont aufragende Ekliptik sorgt für die beste Morgensichtbarkeit des schnellen Planeten im gesamten Jahr: Sie beginnt zur Monatsmitte und zieht sich bis in die erste Septemberwoche; ihren Höhepunkt erreicht sie zur größten westlichen Elongation am 19. August. Dann steht Merkur bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung um 05:40 Uhr MESZ, wenn die Sonnenhöhe –6 Grad beträgt, knapp 9 Grad über dem Ostnordosthorizont. Dass er nicht höher klettert, liegt an dem mit 18,6 Grad recht bescheidenen maximalen Sonnenabstand – bei der größten Elongation im April waren es fast 9 Grad mehr. Der Unterschied kommt durch die hohe Elliptizität der Merkurbahn zu Stande, die größer ist als bei allen anderen Planeten. Da Merkurs Lichtphase im Lauf des Monats nach seiner unteren Konjunktion zunimmt, steigt seine scheinbare Helligkeit spürbar an, von +0,7 mag am 15. August auf –1,3 mag am Monatsende. Die zunehmende Helligkeit kompensiert die nach dem 19. August sinkende Horizonthöhe bei gleichem Sonnenstand, so dass sich der Planet noch bis zum Monatsende bei klarem Himmel in der Abenddämmerung aufspüren lässt. Venus und Jupiter helfen beim Aufsuchen: Wenn man die Verbindungslinie von Jupiter zur Venus etwa um das Doppelte verlängert, landet man direkt bei Merkur. Der abnehmende Mond passiert den Planeten am 21. August nördlich.

Venus leuchtet –4,0 mag hell und erreicht in der ersten Monatshälfte den Höhepunkt ihrer derzeitigen Morgensichtbarkeit. Man findet sie den gesamten Monat bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung – gegen 05:30 Uhr zur Monatsmitte – rund 21 Grad hoch im Osten. Von Anfang bis Ende August schrumpft im Teleskop die Venusscheibe von 14,3 auf 12,3 Bogensekunden, während ihr Beleuchtungsgrad von 75 auf 84 Prozent zunimmt. In der Zeit vom 31. August bis zum 2. September passiert die Venus den Sternhaufen der Krippe (Praesepe, Messier 44) im Sternbild Krebs (lateinisch: Cancer). Weit auffälliger ist jedoch ihre Konjunktion mit Jupiter in den Zwillingen am 12. August: Bei Beginn der Morgendämmerung stehen die beiden Planeten nur 53 Bogenminuten voneinander entfernt; das ist weniger als zwei Vollmonddurchmesser. Venus und Jupiter lassen sich gemeinsam im Fernglas und in Weitwinkelfernrohren betrachten und bilden für das bloße Auge einen auffälligen »Doppelstern« (siehe »Treffen in den Zwillingen«). Der Mond passiert die Venus am 20. August nördlich. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Dunkle Materie Download (Abo)

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Treffen in den Zwillingen | Am frühen Morgen des 12. August kommt es zu einer auffälligen Begegnung der hellen Planeten Venus und Jupiter.

Mars ist in der ersten Monatshälfte noch in der Abenddämmerung zu erspähen. Der 1,6 mag helle Planet geht am Monatsersten um 22:35 Uhr unter, am 31. August um 21:09 Uhr und damit jeweils zum Ende der Dämmerung. Die Zeit des Roten Planeten geht zu Ende.