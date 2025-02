Planetenlauf im Februar: Saturn und Neptun verabschieden sich

Merkur steht am 9. Februar in oberer Konjunktion, aus Erdsicht also hinter der Sonne. Dank der am Abend steil zum Westhorizont stehenden Ekliptik erscheint er in den letzten Tagen des Monats am Abendhimmel: Am 28. Februar finden wir ihn um 18:33 Uhr MEZ, wenn die Sonne sechs Grad unter den Horizont gesunken ist und die bürgerliche Dämmerung beginnt, acht Grad über dem Westhorizont. Mit seiner scheinbaren Helligkeit von –1,0 mag ist er bei klarem Himmel ein einfaches Ziel für das Fernglas. Die 16 Grad oberhalb stehende Venus bietet eine passable Aufsuchhilfe. Eine mit zirka 1,5 Grad relativ enge Begegnung mit Saturn am 24. und 25. Februar ist in der hellen Abenddämmerung kaum beobachtbar.

Venus stand im Vormonat in größter östlicher Elongation und ist weiterhin strahlender Abendstern. Um den 19. Februar erreicht sie ihren »größten Glanz«, also ihre maximale scheinbare Helligkeit von –4,9 mag. Mit etwas Mühe erkennt man die Venus bei klarem Himmel schon am Taghimmel, in der Abenddämmerung ist sie unübersehbar. Im Teleskop kann man dem Venusscheibchen beim Wachsen zusehen: Am 1. Februar misst es noch 32 Bogensekunden, am 28. bereits 48. Der Beleuchtungsgrad nimmt entsprechend von 38 auf 15 Prozent ab – Venus nähert sich ihrer unteren Konjunktion, die sie am 23. März erreichen wird. Damit schließt sich auch, zuerst unmerklich, dann immer schneller, das Beobachtungsfenster: Am Monatsanfang geht Venus um 21:30 Uhr unter und ist somit ab Sonnenuntergang gut vier Stunden lang zu sehen. Zum Ende des Monats verschwindet sie bereits gegen 21:08 Uhr unter dem Horizont, fast genau drei Stunden nach der Sonne. Die zunehmende Mondsichel passiert Venus am 1. Februar südlich. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum UFOs Download (Abo)

Mars befand sich im Januar in Opposition und ist im Februar ebenfalls prominent zu sehen: Der Rote Planet kulminiert in über 65 Grad Höhe im Sternbild Zwillinge, und zwar am 1. Februar um 23:00 Uhr, am 28. genau zwei Stunden früher. Er entfernt sich nun wieder von der Erde. Das sieht man einerseits an seiner Helligkeit, die von –1,1 mag am 1. Februar auf –0,3 mag am Monatsletzten abnimmt. Zudem schrumpft das Marsscheibchen von 13,6 auf 10,9 Bogensekunden im selben Zeitraum. Am 24. Februar beendet Mars seine Oppositionsschleife. Dennoch bleibt er den größten Teil der Nacht sichtbar; am 28. Februar geht er erst um 05:25 Uhr unter. Am Abend des 9. Februar kommt der Mond mit dem Mars auf Tuchfühlung; er nähert sich gegen 20:10 Uhr auf rund acht Bogenminuten an. Wie im Vormonat findet eine Bedeckung statt, die – wie im Vormonat – in Deutschland leider nicht sichtbar ist, wohl aber in Skandinavien.