Planetenlauf im Januar: Venus am Morgen, Jupiter am Abend

Merkur finden wir zu Monatsbeginn am Morgenhimmel. Seine Ende Dezember begonnene Sichtbarkeit erreicht zu Beginn der zweiten Januarwoche ihren Höhepunkt: Merkur steht gegen 07:40 Uhr MEZ, also zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung, etwa acht Grad über dem Südosthorizont. Er ist dabei –0,1 mag hell. Die größte westliche Elongation, also seinen größten Winkelabstand von der Sonne, erreicht er mit 23,5 Grad am 12. Januar. Das Sichtbarkeitsfenster schließt sich erst gegen Ende des Monats. Allerdings wird es zunehmend schwerer, den Planeten zu sehen, weil er sich nach dem 12. Januar der Sonne wieder annähert. Merkurs scheinbare Helligkeit steigt im Monatsverlauf nur leicht auf –0,3 mag: Einerseits nimmt seine Beleuchtungsphase zu, andererseits schrumpft sein Winkeldurchmesser, weil er sich von der Erde entfernt. Ende Februar erreicht der Planet seine obere Konjunktion. Die helle Venus hilft etwas bei der Aufsuche; sie befindet sich zum 8. Januar rund 13 Grad westlich von Merkur. Am 8. und 9. des Monats gesellt sich der abnehmende Mond zum Planetenduo. Man findet ihn dann etwa neun Grad südwestlich vom kleinsten Planeten.

Venus macht es ihren Fans im Jahr 2024 nicht leicht: Sie erreicht nur eine einzige bedeutende Stellung, und zwar die obere Konjunktion am 4. Juni, recht genau zur Jahresmitte. In der ersten Jahreshälfte, also auch im Januar, finden wir sie am Morgenhimmel, nach ihrer Konjunktion, etwa ab dem Spätsommer, am Abendhimmel. Beides ist ungünstig: Die Ekliptik steht im Frühjahr relativ flach zum morgendlichen Osthorizont und genauso im Herbst zum abendlichen Westhorizont. Deshalb ist unsere Nachbarin über weite Strecken des Jahres nicht oder nur sehr schwierig zu sehen. Erst im Dezember bessert sich ihre Position am Abendhimmel. Wer nicht so lange warten will, sollte jetzt früh aufstehen: Im Januar finden wir die Venus, –4,0 mag hell, bei Beginn der Dämmerung über dem Südosthorizont. Am 15. Januar geht sie um 05:48 Uhr auf, also etwa 2,5 Stunden vor der Sonne. Im Teleskop erscheint die Venusscheibe zur Monatsmitte aber nur 13 Bogensekunden groß und zu 82 Prozent beleuchtet. Der Mond begegnet ihr am 8. und 9. Januar südlich.

Mars hat, wie die Venus, 2024 kein gutes Jahr – was im Fall des Roten Planeten bedeutet: ein Jahr ohne Opposition. Erst im Dezember wird er auf einen Winkeldurchmesser von 12 Bogensekunden anwachsen, was für eine sinnvolle visuelle Teleskop­beobachtung gerade ausreicht. Im Januar ist er unbeobachtbar, weil er sich nach seiner Konjunktion vom November 2023 noch nicht aus der Morgendämmerung lösen kann. Das wird sich so bald nicht ändern: Ein erster Blick auf den Mars wird erst ab dem Frühsommer möglich sein.