Planetenlauf im Juli 2025: Ein Sommerhimmel voller Planeten

Merkur steht am 4. Juli in größter östlicher Elongation. Er setzt seine Sichtbarkeit am Abendhimmel fort, die wie im Vormonat jedoch nicht sehr günstig ist. Seine Horizonthöhe nimmt ab: Am 4. Juli um 22:15 Uhr MESZ, dem Ende der bürgerlichen Dämmerung, befindet sich der 0,5 mag helle Planet nur noch knapp vier Grad über dem Westnordwesthorizont. Der Tag der größten Elongation markiert praktisch den Schlusspunkt der Sichtbarkeitsphase; zum ersten Juliwochenende sinkt Merkur rapide zum Horizont und damit in die helle Abenddämmerung.

Venus hält sich schon seit Ende März am Morgenhimmel auf, doch erst in diesem Monat macht sie sich deutlicher bemerkbar: Grund dafür ist weniger ihr Winkelabstand zur Sonne, der sie sich seit ihrer größten westlichen Elongation am 1. Juni wieder annähert, als die im Juli morgens zunehmend steiler zum Osthorizont aufragende Ekliptik. Am 1. Juli steht die Venus bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung um 04:31 Uhr, wenn die Sonne eine Horizonthöhe von –6 Grad hat, knapp 15 Grad hoch. Am Monatsletzten zum gleichen Sonnenstand, dann um 05:09 Uhr, sind es mehr als 20 Grad. Ihre Helligkeit liegt bei –4,0 mag und bleibt nahezu konstant. Die Venus entfernt sich zwar im Lauf des Monats von der Erde, und ihr Winkeldurchmesser sinkt von 17,8 auf 14,4 Bogensekunden, aber ihre Lichtphase steigt gleichzeitig von 64 auf 75 Prozent, was sich im Hinblick auf ihre scheinbare Helligkeit fast ausgleicht. Der abnehmende Mond begegnet der Venus am 21. und 22. Juli. Ende Juli nähert sich unser innerer Nachbarplanet immer mehr dem Jupiter; am 12. August werden sich die beiden auf weniger als ein Grad nahe kommen.

Mars hält sich zäh am Abendhimmel: Seine Untergangszeiten verfrühen sich von 00:12 Uhr am Monatsersten auf 22:42 Uhr am 31. Juli. In der Abenddämmerung ist der Planet damit noch eine Weile sichtbar. Das Beobachten lohnt sich allerdings kaum, weil er höchstens 4,9 Bogensekunden groß erscheint und sich tief über dem Westhorizont aufhält. Am 28. Juli passiert der Mond den Mars in zwei Grad Abstand südlich.